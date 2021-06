En 43-årig mand fra Brøndby er blevet idømt 9 års ubetinget fængsel for seksuelle overgreb på to af sine børn.

Misbrugte sine egne børn: Sådan blev han straffet

Vestegnen - 25. juni 2021 kl. 14:50 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Systematiske seksuelle overgreb på sin datter og sin søn har fredag kostet en 43-årig mand fra Brøndby ni års fængsel.

Et nævningeting ved Retten i Glostrup har dømt den 43-årige mand for i en periode fra sommeren 2016 og frem til oktober 2020 at have voldtaget sin nu 11-årige datter og 9-årige søn samt udsat dem for en række andre seksuelle overgreb i deres fælles hjem i Brøndby.

Omfattende efterforskning Vestegnens Politi modtog en anmeldelse om overgrebene i oktober 2020 fra Brøndby Kommune, og kort efter blev manden anholdt og varetægtsfængslet.

- Dommen i dag falder efter en omfattende efterforskning af Vestegnens Politis overgrebssektion. Det er blandt andet på baggrund af den efterforskning, at manden i dag er blevet idømt en langvarig fængselsstraf, siger specialanklager Morten Frederiksen, der førte sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

I første omgang var den 43-årige mand tiltalt for overgreb mod sin nu 11-årige datter, men under efterforskningen fandt Vestegnens Politi ud af, at også den nu 9-årige søn havde været udsat for overgreb.

Manden nægtede sig skyldig og forklarede i retten blandt andet, at børnene havde fundet på anklagerne, fordi de savnede opmærksomhed fra deres mor.

Der blev i retten afspillet videoafhøringer af de to børn og af børnenes storebror samt afgivet forklaring af en række vidner, herunder børnenes mor og mormor.

Retten fandt det bevist, at den 43-årige var skyldig i overgreb på begge børn.

Systematiske overgreb Retten lagde til grund, at overgrebene mod datteren var startet, da hun var 6 år gammel, og at hun siden da var blevet udsat for blandt andet ugentlige voldtægter. Overgrebene mod sønnen var startet, da han var 5 år gammel, og han var blevet udsat for blandt andet flere tilfælde af voldtægt.

Retten lagde ved bevisvurderingen navnlig vægt på datterens og sønnens troværdige forklaringer om overgrebene, som blev støttet af de øvrige vidneforklaringer i sagen, herunder forklaringen fra børnenes storebror.

Nogle nævninger ville øge straffen Straffen blev fastsat til fængsel i 9 år.

Retten lagde i forhold til straffastsættelsen vægt på børnenes alder, antallet og grovheden af overgrebene, at overgrebene mod begge børn var begået over en længere årrække i deres hjem, og at overgrebene mod datteren havde en systematisk og kontinuerlig karakter.

Sagen var en nævningesag. Fire nævninger stemte for 10 års fængsel, mens to nævninger og de tre dommere stemte for 9 års fængsel. Der blev afsagt dom efter stemmeflertallet, og dermed blev den 43-årige altså idømt 9 års fængsel.

Den 43-årige fik ved dommen også et såkaldt boligforbud, det vil sige et forbud mod uden politiets tilladelse at lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig eller selv tage ophold hos personer, hos hvem der opholder sig børn under 18 år. Det blev ved afgørelsen om boligforbud blandt andet tillagt betydning, at den 43-årige som teenager var dømt for at have begået blufærdighedskrænkelse mod en 5-årig dreng og en 3-årig pige.

De juridiske dommere bestemte, at tiltalte skulle betale 150.000 kr. i tortgodtgørelse til hver af de to børn, som påstået af børnenes bistandsadvokat.

Fortsat fængslet Den 43-årige udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen til Østre Landsret.

Den 43-årige, som har været varetægtsfængslet i sagen fra oktober 2020, skal fortsat være varetægtsfængslet.