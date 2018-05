Misbrug af børn: Dom er stadfæstet

Østre Landsret har stadfæstet forvaringsdommen fra Retten i Glostrup. for blandt andet 45 forhold vedrørende overgreb på og blufærdighedskrænkelse af 28 børn under 12 år.

Efterforskningen klarlagde, at krænkelserne fandt sted over forskellige perioder fra 2011 og frem til anholdelsen i 2017, mens han var betroet børnene som pædagogmedhjælper eller spejderleder.

To episoder kunne føres tilbage til omkring 2002 eller 2004, hvor han som spejderleder krænkede et sovende barn seksuelt.

Ifølge straffeloven skal al seksuel omgang med børn under 12 år straffes som »voldtægt« uanset om det er sket ved tvang eller ej. Det samme gælder for andre seksuelle handlinger end samleje.

Retten frakendte desuden den 47-årige ret til at arbejde med børn og forbød ham at omgås børn under 18 år eller kontakte dem via nettet. Samtidig blev han dømt til at betale erstatning til børnene.