Ministerens jul

Det er når, vi henter juletræet. I dag sker det jo typisk på en parkeringsplads eller ved Brøndby IFs juletræssalg. Da jeg var barn på den jyske hede, blev træet fældet og bragt hjem. Julen begynder først for alvor at sænke sig når det dufter af gran.

Jeg har dem selvfølgelig ikke mere, men som barn brugte jeg timer på at klippe og klistre juleguirlander. De blev enormt flotte. I dag kan man heldigvis få meget - og meget billigt - julepynt over alt. Tiden er desværre ikke til så intens forberedelse mere.

Hvad er den bedste julegave, du nogensinde har fået?

Den er svær. Der har jo heldigvis været mange. Generelt er jeg skeptisk over for bløde pakker, så det må være en af de hårde. Jeg holder jo meget af Bruce Springsteen, så hans erindringer Born to Run er en fantastisk ærlig bog skrevet af et ikon, som jeg har fulgt tæt i 35 år - og mødt face to face en enkelt gang. Bogen var en julegave, og den ligger stadig fremme.