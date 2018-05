Se billedserie Det blev en usædvanlig dag på kontoret. Fra venstre er det byrådsmedlem i Brøndby og bestyrelsesmedlem i Strandparken Arno Hurup Christiansen (S), Brøndbys borgmester Kent Magelund (S), Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S), Hvidovres borgmester Helle Adelborg (S), Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen (K), erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og Greves borgmester Pernille Beckmann (V). Foto: Lisbeth Jansen

Minister på strandtur

Vestegnen - 17. maj 2018 kl. 17:32 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fem kommuner bag Strandparken vil gerne have lempet reglerne, så det er muligt at udvikle faciliteter og aktiviteter i det unikke naturområde. Forleden tog borgmestrene på strandtur med erhvervsminister Brian Mikkelsen.

»Jeg vil gerne love mere liv og flere aktiviteter i Strandparken. Hvad det præcis bliver, kan jeg ikke sige. Der er en proces i gang, og nu skal der kigges på de mange forslag, som kommunerne er kommet med - men i et eller andet omfang vil der komme mere liv,« var ordene fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) under et besøg mandag eftermiddag i Strandparken.

Brian Mikkelsen understregede dog, at selv om reglerne gøres lidt mere fleksible, så må det ikke gå ud over naturen.

»Strandparken er et fantastisk sted, og vi skal beskytte naturen og bevare Strandparken som et grønt åndehul,« sagde Brian Mikkelsen.

Strandparken tog sig ud fra sin bedste side, da erhvervsminister Brian Mikkelsen besøgte Strandparken.

Han var inviteret af borgmestrene i Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve - de fem kommuner, som står bag Strandparken. Det var dog ikke en slapper i solen eller en kølig dukkert i Køge Bugt, der var formålet - selv om et tæt pakket seriøst program trods alt gav plads til nogle minutters spas og en lille soppetur ved afslutningen på Brøndby Strand.

Ønsker til ny fingerplan Det handler om de kommende års udvikling af det store og unikke natur- og aktivitetsområde, som hvert år besøges af millioner af mennesker.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har sat gang i en revision af den såkaldte fingerplan, der regulerer udviklingen i forstæderne omkring hovedstaden. Hvor skal der være natur? Hvor skal der være boliger? Hvor skal der være erhverv? Og hvilke krav skal der stilles?

Kommunerne har længe været på banen, for at få ændret i nogle af reglerne i fingerplanen - fx med henblik på at kunne skabe nye erhvervsområder, og at kunne opføre faciliteter i nogle af de grønne områder, hvor det giver mening. Nogle ønsker er opfyldt, andre ligger og venter.

Et fælles ønske i de fem kommuner er at løfte Strandparken helt ud af fingerplanens generelle bestemmelser, og at der i stedet indsættes en ny bestemmelse i fingerplanen, som regulerer Strandparken som det særlige område, den udgør.

Udvikling af Strandparken Baggrunden for ønsket er en ny udviklingsplan for Strandparken, som de fem kommuner har vedtaget. Afsættet er, at Strandparken fortsat skal være et unikt naturområde, som den har været siden indvielsen i 1980.

Der er dog sket meget i årenes løb. Besøgstallet har været markant stigende, og Strandparken tiltrækker stadig flere målgrupper, der søger Strandparkens stærke naturoplevelser, oplevelser af skiftende vejrlig, fugleliv, m.v. Samtidig er Strandparken blevet et unikt og alment tilgængeligt kystlandskab, som i dag udgør et hjemsted for mange organiserede og selvorganiserede aktiviteter.

Det er disse kvaliteter, som kommunerne ønsker udviklet yderligere. Idéen er at understøtte både turisme, friluftsliv, idræt, kultur, erhverv mv.

Den nye letbane og fremtidige udbygninger, vil yderligere understøtte Strandparkens regionale betydning med en markant forbedret tilgængelighed, så både lette trafikanter, kollektive trafikbrugere og traditionel bilisme har adgang til Strandparken. Desuden vil den kommende byudvikling omkring letbanen skabe et yderligere behov for nye udviklingsmuligheder i Strandparken, vurderer de fem kommuner.

Nye faciliteter Nye bestemmelser skal blandt andet gøre det muligt at skabe flere permanente faciliteter, blandt andet i de strandområder, som allerede i dag benyttes intensivt. Det kan være alt fra bedre tilgængelighed og bedre badefaciliteter året rundt, til spisemuligheder, legepladser og toiletfaciliteter. Også søbadeanstalter og baner til kajakfolket står på ønskelisten.

Et ønske er også, at festpladsen på Ishøj Tange kan blive forsynet med permanente faciliteter, der kan understøtte store events og arrangementer i Strandparken.

Også havneområderne skal have en opgradering, hvis det står til de fem kommuner i Strandparken. Et af ønskerne er mulighed for, at der kan ligge beboede skibe, som kan anvendes både som boliger og ferieboliger. Og i Brøndby ønsker man, at der bliver udlagt et særligt havneafsnit for husbåde til helårsbeboelse.

Efter den usædvanlige dag på kontoret skal erhvervsminister Brian Mikkelsen nu kigge nærmere på forslagene fra de fem kommuner. Et helt centralt tema bliver balancen mellem beskyttelse og benyttelse af Strandparken.