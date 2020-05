Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye er ked af, at antallet af smittede i kommunerne på Vestegnen er større end i resten af landet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Minister med kærlig opsang: For mange smittede på Vestegnen

Vestegnen - 07. maj 2020 kl. 13:04 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er for mange borgere på Vestegnen, der er smittet med coronavirus. Sådan lyder det nu fra udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye (S), som selv bor og er valgt på Vestegnen.

Ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut er det en række kommuner på Vestegnen, der har det højeste antal smittede. Glostrup, Vallensbæk og Ishøj topper med henholdsvis 570, 534 og 492 smittede per 100.000 indbyggere, men generelt er der forholdsvis flere smittede på Vestegnen end i resten af landet.

Og det fik altså onsdag ministeren til tasterne:

»Kom så Vestegnen! Jeg sidder her med en liste over de kommuner hvor flest er smittede med Corona. Det er en smule trist læsning for alle os der elsker Vestegnen. Vi har erobret samtlige topplaceringer på listen. Ishøj. Vallensbæk. Albertslund. Brøndby. Hvidovre. Glostrup. Høje-Taastrup. Rødovre. Alle kommuner har alt for mange smittede«, skriver ministeren i et opslag på Faccebook.

»Jeg ved godt, at der er flere arbejdere end akademikere på Vestegnen. Og selvfølgelig er det sværere for buschauffører at undgå kontakt, end det er for DJØF'ere, der kan arbejde på bærbar computer hjemme fra køkkenet. Jeg ved også godt, at det er sværere at få børnene til at holde afstand, når man bor på 7. sal i Brøndby, end hvis man har en trampolin i baghaven. Jeg ved også godt, at flere på Vestegnen har kroniske sygdomme og at vi bor flere på færre kvadratmeter. Der er også mange, der ikke forstår godt nok dansk«, skriver ministeren og understreger, at det alt sammen kan være rimelige forklaringer.

»Men det kan vi bare ikke bruge til noget. Vi på Vestegnen bliver nødt til at passe endnu bedre på hinanden. Bedre end så mange andre! Det er vores egne bedsteforældre, naboer og bekendte, der risikerer en slem tur på sygehuset. Vestegnen er kendt for vores sammenhold - lad os vise resten af Danmark, at vi kan forlade toppen af de her kedelige lister. Vi gør det godt - men vi skal gøre det endnu bedre«, skriver ministeren i opslaget, der i skrivende stund er delt over 360 gange.

Find din kommune Nedenfor kan du se tallene for din egen kommune opgjort per. 5. maj 2020.

Første tal er antallet af testede personer, herefter følger tallet for, hvor mange af dem der testede positive, og sidste tal indikerer, hvor mange smittede det svarer til per 100.000 indbyggere:



Albertslund: 1564 testet, 132 positive, svarer til 474 smittede per 100.000 indbyggere Brøndby: 1769 testet, 138 positive, svarer til 390 smittede per 100.000 indbyggere Glostrup: 1403 testet, 129 positive, svarer til 570 smittede per 100.000 indbyggere Greve: 1748 testet, 86 positive, svarer til 171 smittede per 100.000 indbyggere Hvidovre: 3359 testet, 253 positive, svarer til 474 smittede per 100.000 indbyggere Høje-Taastrup: 2234 testet, 146 positive, svarer til 288 smittede per 100.000 indbyggere



Ishøj: 1112 testet, 113 positive, svarer til 492 smittede per 100.000 indbyggere Rødovre: 2058 testet, 125 positive, svarer til 312 smittede per 100.000 indbyggere Solrød: 825 testet, 44 positive, svarer til 191 smittede per 100.000 indbyggere Vallensbæk: 878 testet, 89 positive, svarer til 534 smittede per 100.000 indbyggere



Kilde: Statens Serum Institut