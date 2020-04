Minister-ja til forsøg: Farten sættes ned på motorvej

Der skal nu gennemføres et forsøg med nedsat hastighed på Holbækmotorvejen gennem Hvidovre.

Vestegnen - 16. april 2020 kl. 06:51 Af Peter Erlitz

Bilisterne skal til efteråret vænne sig til at trykke mindre på speederen, når de kører ad Holbækmotorvejen gennem Hvidovre i udadgående retning.

Der skal nemlig gennemføres et forsøg med nedsat hastighed, så det kan tjekkes, om lavere hastighed kan dæmpe trafikstøjen for de tusindvis af beboere, der er plaget af støj fra motorvejen.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har i et brev til Hvidovres borgmester Helle Adelborg givet endeligt tilsagn om, at et pilotforsøg med sænkning af hastigheden på den inderste del af Holbækmotorvejen går i gang til efteråret. Konkret drejer forsøget sig om strækningen fra krydset ved Sønderkær til motorvejskrydset ved Brøndby cirka tre kilometer derfra. Her vil hastigheden på trafikken ud af København blive reguleret på samme måde, som trafikken ind mod byen, sådan at farten vil ligge på 60 kilometer i timen ved Folehaven, hvorefter den gradvis vil stige til 90 kilometer i timen frem til Brøndby.

- Jeg og mine borgmesterkolleger i Brøndby og Vallensbæk er naturligvis rigtig glade for beslutningen om at sætte forsøget i gang, og af hensyn til de mange støjplagede borgere, håber jeg inderligt på, at sænkningen af hastigheden på motorvejen bliver permanent, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

Før -og eftermålinger De tre borgmestre var i starten af februar til møde med transportministeren for at drøfte muligheden for at sætte hastigheden ned på den del af Holbækmotorvejen, der går igennem tæt befolkede områder i deres kommuner.

- De beregninger, vi selv har fået lavet, viser at støjen kan dæmpes med 2-3 dB, når hastigheden bliver sænket, og jeg er spændt på at høre, om Vejdirektoratets målinger viser det samme, siger Helle Adelborg.

- Vi ved, at bare nogle få decibel gør en forskel for menneskers livskvalitet og helbred. Derfor er det afgørende, at vi nu får konkrete beviser, der kan bruges i kampen mod trafikstøj, siger Helle Adelborg.

Vejdirektoratets forsøg er planlagt sådan, at der fra midten af august til midten af september vil blive foretaget før-målinger af trafikstøjen på den udvalgte motorvejsstrækning. I løbet af efteråret vil de nye hastighedsskilte så blive sat op, og der vil blive gennemført flere målinger af støjniveauet.

- Jeg glæder mig også personligt til at høre fra nogle af naboerne til motorvejen, hvordan de mærker forskellen, når skiltene bliver sat op i efteråret, slutter Hvidovres borgmester.

Vejdirektoratet forventer at have en evaluering af projektet klar i starten af 2021.

Effektivt og billigt Borgmestrene Helle Adelborg (S) fra Hvidovre, Kent Magelund (S) fra Brøndby og Henrik Rasmussen (K) fra Vallensbæk, har gennem længere tid foreslået, at hastigheden blev sat ned for at dæmpe trafikstøjen - og er altså nu kommet igennem med et forsøgsprojekt.

Som det er i dag, så bliver hastighedsgrænsen sat gradvis ned på Holbækmotorvejen i indadgående retning. Og det er samme hastighedsjustering, der nu indgår i forsøget i udadgående retning - i stedet for, at der kan køres 110 kilometer i timen fra begyndelsen af Holbækmotorvejen.

En hastighedsnedsættelse vil, ifølge de tre kommuner, uden de store omkostninger kunne bidrage til at nedbringe støjniveauet i området med omkring 2 - 3 dB - samtidig med det kan have en positiv effekt på trafiksikkerhed og klima.

De tre Vestegns-borgmestre ønsker at øge opmærksomheden på trafikstøjen, der blandt andet går ud over borgernes sundhed.

Trafikstøjen kan dæmpes på mange måder. Det kan ske ved støjskærme, jordvolde, støjdæmpende asfalt mm. De tre kommuner mener dog, at det billigste og mest effektive middel er at nedsætte hastigheden på Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen gennem de tre kommuner.