Minister ind i sag om trafik-kaos

Vestegnen - 26. december 2017 kl. 15:49 Af Peter Erlitz

Bilerne holder ofte i lange køer for at komme ud fra det store erhvervsområde Avedøre Holme i Hvidovre og af sted på Amagermotorvejen. I nogle perioder er kø-ventetid og trafik-kaos så udpræget, at det får virksomheder til at overveje en anden placering.

Nu vil transportminister Ole Birk Olesen se nærmere på mulige løsninger, efter det lokale folketingsmedlem Mikkel Dencker (DF), der også er viceborgmester i Hvidovre, har stillet spørgsmål i Folketinget om sagen.

Der er to muligheder på Amagermotorvejen for at køre til og fra Avedøre Holme.

Den ene er på Avedøre Havnevej, hvor der kan køres til og fra i begge retninger. Problemet er bare, at der meget tit opstår kø-dannelser på stedet, hvor biler som skal ud på motorvejen blandes med biler, der skal videre ad Avedøre Havnevej. Det giver kø bagud i rundkørslen på Stamholmen, der forbinder det store erhvervsområde på tværs. Det lyssignal-anlæg, der er på Avedøre Havnevej ved motorvejen, har simpelthen ikke kapacitet nok til at håndtere den samlede trafik - både til og fra motorvejen, og lige ud ad Avedøre Havnevej.

I den nordvestlige ende af Stamholmen er der mulighed for at komme ud på Amagermotorvejen mod København - men skal man mod Sjælland, skal det ske via Gammel Køge Landevej.

Det har været et lokalt ønske, at der blev anlagt et nyt tilslutningsanlæg i den anden ende af Stamholmen, med direkte adgang til Amagermotorvejen. Den løsning afviser transportministeren dog i sit svar til Mikkel Dencker.

Transportminister Ole Birk Olesen henviser til en anbefaling fra Vejdirektoratet, som går på, at der ikke bør anlægges et nyt tilslutningsanlæg, fordi afstanden vil blive for kort. De nuværende tilslutningsanlæg ligger i forvejen meget tæt, fremhæver ministeren. Anlæg af yderligere et tilslutningsanlæg ville ganske enkelt gøre trafikafviklingen på Amagermotorvejen ringere - og den er i forvejen presset.

På baggrund af dialogen med Mikkel Dencker i Folketinget, vil transportminister Ole Birk Olesen nu undersøge, om der kan anlægges et nyt tilslutningsanlæg, hvor Avedøre Holme får direkte forbindelse til Amagermotorvejen. Det nye tilslutningsanlæg skal så erstatte det nuværende tilslutningsanlæg ved Avedøre Havnevej. Det betyder så, at Avedøre Havnevej kun skal bruges af biler, der skal videre mod Hvidovre og Rødovre, og ikke skal ud på motorvejen. Løsningen vil dog kræve, at et politisk flertal i Folketinget er klar til at investere i projektet.

Transportminister Ole Birk Olesen nævnte også i sit svar, at Amagermotorvejen er en af Danmarks mest belastede motorvejsstrækninger, og at rejsetiden har været stigende de senere år på grund af trængsel. En del kunne løses ved at tillade kørsel i nødsporet eller ved at anlægge et nyt spor. I begge tilfælde vil det dog kræve både detaljerede undersøgelser og at der bliver afsat penge i Folketinget.