Minister i tandpleje

Innovationsministeren er på tur rundt til alle landets kommuner for at lade sig inspirere af innovative ideer i den offentlige sektor. I Brøndby åbnede den kommunale tandpleje dørene op for at beskrive nogle af de initiativer, som har gjort tandplejen både meget effektiv og givet muligheder for at tage nye grupper ind til behandling.