Her er det mureruddannelsen, der får besøg af ministeren. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Minister fik indsigt i erhvervsuddannelser

Vestegnen - 12. september 2020 kl. 12:01 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elever fra vagtuddannelsen på Next Uddannelse i Glostrup fik afprøvet deres kompetencer, da den store erhvervsskole forleden fik besøg af børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. De sørgede for trygge forhold, både ved ministerens ankomst, og ved hendes tur rundt på erhvervsskolen.

Snart skal regeringen og arbejdsmarkedsparter blive enige om at fordele en halv milliard på initiativer til fremme af lærepladser og styrkelse af de erhvervsfaglige uddannelser. Det sker, når de varslede trepartsforhandlingerne går i gang i efteråret.

Ministeren besøgte - sammen med 3F-forbundssekretær Søren Heisel og 3F-forbundsformand Per Christensen - erhvervsskolen i Glostrup, for at få input fra både elever og skole forud for trepartsforhandlingerne. På Next Uddannelse Glostrup er der blandt andet vagt-, murer-, tømrer- og struktørelever.

Et centralt emne er praktikpladser. Og der er tale om en kompliceret udfordring.

- Der er mange brancher, hvor der er masser af praktikpladser, men ingen elever, og så er der også brancher, hvor der er mange elever og ingen praktikpladser, fortæller direktør for Next Uddannelse, Ole Heinager.

Desuden kan der for eleverne være særlige udfordringer med de korte praktikaftaler, hvor eleverne kan have flere forskellige mestre undervejs i uddannelsen, og hvor usikkerheden er større, end hvis man har en aftale for hele uddannelsen.

Under de kommende trepartsforhandlinger skal der findes løsninger, blandt andet på manglen på praktikpladser i nogle brancher. En kendsgerning, som betyder at de unge risikerer at fravælge en erhvervsuddannelse i en tid, hvor virksomhederne forudser mangel på faglært arbejdskraft.

- Det er vigtige forhandlinger, der venter i efteråret, da praktikpladsområdet stadig har flere udfordringer, som vi som skoler har svært ved at løse alene. Vi håber, at besøget kan være med til at give ministeren og 3F et nuanceret billede af praktikpladssituationen, siger Ole Heinager, der også er formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne.

Under besøget fik børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil også mulighed for at tale med nogle af erhvervsskolens elever, blandt andet om deres praktikplads-situation.