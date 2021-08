Se billedserie Snakken gik livligt rundt om bordet i Poppelgården, hvor beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard blandt andre talte med embedsfolk fra Center for Beskæftigelse samt borgmester Helle Adelborg (S). Foto: Dorte Bach

Send til din ven. X Artiklen: Minister fik en lille bid af virkeligheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister fik en lille bid af virkeligheden

Vestegnen - 19. august 2021 kl. 11:52 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Politikerne på Christiansborg bliver ofte beskyldt for ikke at have føling med, hvad der sker ude i den virkelige verden. Og for at indføre lovgivning, der gør det svært at handle ude i kommunerne, ikke mindst på beskæftigelsesområdet.

Derfor er der brug for dialog. Og det var der tirsdag i sidste uge, hvor beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) besøgte Poppelgården i Hvidovre, Den gamle gård, som er omgivet af marker, huser både kommunens familiecenter og afdelingen Plan og Indsats, der gennemfører ressourceforløb og jobafklaringsforløb for borgerne.

Peter Hummelgaards anledning til at besøge Hvidovre var, at han ønskede at høre om kommunens indsats for at hjælpe ledige borgere med udfordringer i beskæftigelse.

Udfordringen lige nu er, at efter der Coronapandemien, er mange ufaglærte uden job samtidig med, at der er mangel på faglærte.

Større frihedsgrader Men netop pandemien har også kastet lys på den komplicerede lovgivning, der findes på arbejdsmarkedsområdet, sagde ministeren.

- Der har i årevis været meget brede flertal for flere begrænsninger for kommunerne på arbejdsmarkedsområdet. Men de større frihedsgrader vi har måttet give under Corona, virker til at være blevet forvaltet fint. De er kommet de ledige til gavn, og det gør indtryk, sagde Peter Hummelgaard.

Selvom det ikke var et decideret løfte om større frihed for kommunerne, lyttede han opmærksomt til beretningerne på mødet.

Taler beskæftigelse fra start Tine Nøhr, som er faglig koordinator i jobcentret fortalte om, hvordan man i jobcentret specifikt arbejder for at hjælpe indvandrerkvinder med mangel på erfaring fra arbejdsmarkedet i job.

- Vi har fokus på at snakke beskæftigelse helt fra start, når vi kommer i kontakt med kvinderne. Der er ofte tale om kvinder med helbredsmæssige og psykiske udfordringer, fortalte hun.

Peter Hummelgaard ville gerne vide, om kvinderne er begrænset af social kontrol i hjemmet, manglende uddannelse eller dårligt helbred.

Og Tine Nøhr svarede:

- Det har en kæmpe stor betydning, at der ofte er familiemønstre, der gør, at der er så meget kvinderne skal gøre hjemme. De har også ofte en anden opfattelse af, hvornår man skal på pension og hvornår man er arbejdsdygtig. Det er ofte meget langvarige indsatser og kvinderne bliver ofte knyttet til vores sundhedscenter. De har også brug for en ny struktur i hverdagen, fordi de ikke har været på arbejdemarkedet i mange år.

Med hensyn til social kontrol, så er vi gode til at få kontakt til familierne. Vi bruger blandt andet mentorer, som kommer ind i hjemmene og kan hjælpe ad den vej, sagde Tine Nøhr.

Borgmester Helle Adelborg (S) tilføjede, at hun mener, Hvidovre er nået langt på området. - Vi er kommet af ghettolisten og det betyder, at beboerne blandes mere og det bliver mere synligt, at ens nabo står op og tager på arbejde hver dag.

Direktør i Egerbyg, Jørgen Damkiær (t.v.) er en vigtig samarbejdspartner for kommunen. Han har fået flere gode medarbejdere veia sit samarbejde med kommunen. Foto: Pernille Rohde Artiklen fortsætter under billedet

Allerede da vi for 20 år siden inddrog sundhedsplejerskerne, som kommer hos alle førstegangsfødende mødre i kommunen, tog vi et stort skridt i den retning, sagde Helle Adelborg.

Tillid og kontakt Når kvinderne er blevet mere arbejdsmarkedsparate via indsatserne, kommer blandt andre Elinor Eilsborg, som er virksomhedskonsulent i Hvidovre Kommune på banen. Hun står for at skabe kontakt til arbejdsmarkedet.

- Når jeg skal finde en arbejdsplads eller praktikplads til kvinderne, er meget vigtigt først at skabe tillid og kontakt med dem. De eksisterende tilbud, hvor arbejdsgivere ringer til os og efterspørger arbejdskraft, kan jeg ikke bruge i denne sammenhæng. De efterspørger kvalifikationer indenfor blandt andet sprog som kvinderne ikke har. Men jeg tager udgangspunkt i, hvad de kan. Og det kan fx være at arbejde i et køkken, tage sig af ældre på et plejehjem, gøre rent eller gå tur med børnene i en institution, fortalte Elinor Eilsborg.

- Den første samtale med arbejdsgiveren er utroligt vigtig og vi har ofte en tolk med, så vi ved, at kvinderne forstår alt det, der bliver sagt. Og når det lykkes at finde fx en praktikplads, kan de fleste rigtig godt lide at komme ud og løse en opgave. Jeg har flere gange hørt nogen fortælle, at de har haft drømme om en gang at komme ud og få et arbejde, men bare ikke har følt, at de havde tid, sagde Elinor Eilsborg.

Hun finder jobs i både kommunens egne institutioner og i private virksomheder og når aftalen er indgået og kvinderne er begyndt på job, står hun stadig til rådighed, fordi der let kan opstå misforståelser, som skal tages i opløbet.

Fanget i regler Elinor Eilsborg nævnte en sag, som har gjort hende særligt glad, hvor en kvinde, der ikke havde arbejdet i de 23 år, hun havde været i Danmark, viste sig at have mange ressourcer, da hun efter en praktik i i en institution fik sit drømmejob som rengøringsassistent på Hvidovre Sygehus.

Kvinden kom dog til skade med sit knæ og kan først arbejde igen, når hun er rask.

- jeg elsker den historie, for så føler man, at man lykkes, sagde Elinor, der dog også bemærkede, at hun i denne sag blev fanget i de mange regler på beskæftigelsesområdet. Her skyldtes det, at der er restriktioner for, hvornår man må give løntilskud.

Problemer ved sygdom Ved mødet var også Jørgen Damkiær, som er direktør i entreprenørvirksomheden Egerbyg, tilstede. Egerbyg er en af de lokale virksomheder, der samarbejder med Hvidovre Kommune om at hjælpe ledige i arbejde.

Også han oplever at støde ind i problemer, når han som ejer af en mindre virksomhed har ansat mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og der opstår fx sygdom.

- Jeg har blandt andet en knalddygtig medarbejder, der lider af OCD. Han er et meget stort plus for mig, men melder sig indimellem syg. Og så viser det sig tydeligt, at det ikke er alle, der passer ned i den kasse, der er skabt. Det koster mig mange penge, når han er syg men jeg bliver ikke kompenseret. Det samme problem har jeg med en dygtig bogholder, som har nogle udfordringer. Det er tungt og svært at få løst, når der er sygemeldinger. Men her må jeg sige, at rådgiverne fra kommunen er til hjælp, sagde Jørgen Damkiær.

Ikke fokus på branche Han udtrykte frustration over, at så få vælger at tage en håndværkeruddannelse.

- Der er ikke fokus på den del af arbejdsmarkedet. Ingen får i skolen at vide: 'Du får 12 i sløjd', sagde han og nævnte, at han havde hørt, at nogle studievejledere får bonus, hvis de får unge til at vælge gymnasieretningen som ungdomsuddannelse.

- Ganske få vælger håndværkerbranchen og i tømrerfaget, som vi arbejder indenfor, bliver man ikke en gang autoriseret som i fx elektriker- og VVS-faget. Alle kan blive tømrermester, sagde Jørgen Damkiær og tilføjede, at der til gengæld er mange konkurser i hans branche, fordi arbejdet med udbudsmateriale er meget omfattende og knækker nogen.

- Man burde klæde dem bedre på til at drive virksomhed, for man har ikke så frie tøjler, som virksomhedsejer, som man kunne tro, siger Jørgen Damkiær.

Peter Hummelgaard er enig i, at for få tager en håndværkeruddannelse.

- Vi har gigantiske udfordringer på området, ikke mindst når vi kigger frem i arbejdskraft-analyser. Vi har en overproduktion af akademikere, som derfor blandt andet vil skubbe HK'ere ud. Vi har og får en kæmpe mangel på faglig arbejdskraft. Især i forbindelse med den grønne omstilling. Jeg mener, vi skal turde sætte nogle begrænsninger. Det handler blandt andet om, at folkeskolen ikke kun skal være indrettet til at uddanne akademikere. De næste 10 år kommer vi til at mangle mellem 100.000 og 250.000 faglærte, sagde Peter Hummelgaard. Han rundede af med at takke for input.

- Det har været både opløftende og inspirerende at være her, sagde ministeren.