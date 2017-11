Glostrup Apotek på Hovedvejen i Glostrup vil fra nytår ikke længere have døgnåbent. Glostrup Apotek vil dog fortsat have åbent fra kl. 06-24. Foto: Marie Louise Baes

Minister afviser at ændre apoteksvagt

Vestegnen - 23. november 2017 kl. 16:17 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sundhedsministeren vil ikke lave om på, at Glostrup Apotek fra nytår kommer til at holde lukket fra kl. 24-06. Der er kun få kunder i nattetimerne, og den type indkøb, der kan fylde mest, kan være blandt andet næsespray, kondomer og graviditetstests, lyder det fra ministeren.

Ingen kommer til at mangle akut medicin, selv om Glostrup Apotek fra 1. januar 2018 lukker som døgnåbent apotek.

Det slår sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fast i et svar til folketingsmedlem Mattias Tesfaye (S), der er valgt på Vestegnen. Han har rejst sagen om et døgnåbent apotek på Vestegnen, efter der er opstået debat om konsekvenserne.

Det hele skyldes en ny apotekerlov, som et bredt flertal i Folketinget stod bag - også Socialdemokratiet. Loven betød, at det blev lettere at åbne nye apoteksfilialer, og det er sket rigtig mange steder også på Vestegnen. Samtidig blev antallet af døgnåbne apoteker indskrænket til kun at omfatte Steno Apotek i det centrale København. Målet var at spare 17 millioner kroner på vagtordningen.

Glostrup Apotek har siden 1952 været »nattevagtsapotek«. Det er slut fra 1. januar 2018. Apoteket på Hovedvejen i Glostrup vil fra nytår holde åbent fra klokken 06 om morgenen og til kl. 24 om aftenen. Det er altså »kun« de egentlige nattetimer, der skæres væk.

Glostrup Apotek vil fortsat skal være et af de apoteker, der har mest muligt åbent.

Socialdemokraterne mener, at natlukningen er en uhensigtsmæssig konsekvens af den nye apotekerlov, og at der bør rettes op på den. Det handler blandt andet om tryghed:

»Målet med lovændringen var at gøre det nemmere at drive apotek i Danmark, ikke at forringe folkesundheden på Vestegnen. Derfor er det, at vi vil gøre alt for at sikre tilgængelighed af medicin og dermed trygheden for borgere i Glostrup og omegn,« har Mattias Tesfaye påpeget.

»Ministeren bedes oplyse, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser der kan følge af ændringerne i apotekerloven, der betyder, at døgnapoteker uden for indre København, som f.eks. i Glostrup, vil lukke? Herunder særligt hvad det vil betyde for kronikere og akut syge, der ikke vil have mulighed for at købe medicin på apoteket uden for de almindelige åbningstider,« lød spørgsmålet fra Mattias Tesfaye til sundhedsministeren.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby mener ikke, at trygheden sættes over styr, og hun er ikke bekymret for, at den nye vagtordning vil få negative sundhedsmæssige konsekvenser.

»Med den nye vagtordning er det muligt for en læge i vagt- og akutfunktionen at ordinere vederlagsfri udbringning af lægemidler fra et vagtapotek til en borger, såfremt lægen finder det nødvendigt. Så selvom døgnapotekerne uden for indre København lukker ved udgangen af 2017, vil borgere, der har behov for at påbegynde lægemiddelbehandling uden for de normale åbningstider have mulighed for dette på baggrund af en lægelig vurdering om behovet vederlagsfri udbringning frem til kl. 24. Og hvis en borger i de sene nattetimer har akut brug for medicin uden for vagtapotekernes

åbningstid, vil borgeren forventeligt være i kontakt med akut- og vagtlægefunktionen og vil derfor kunne få udleveret medicin vederlagsfrit af regionen, så borgeren kan være i behandling til det nærmeste apotek åbner,« skriver sundhedsministeren i sit svar.

Og Ellen Trane Nørby tilføjer:

»Jeg skal desuden gøre opmærksom på, at vi ved, at trafikken på de eksisterende døgnapoteker er meget begrænset, og den type indkøb, der kan fylde mest, kan være bl.a. næsespray, kondomer og graviditetstests. Dvs. behandling, som ikke kan betragtes som meget væsentlige, og som nødvendiggør de mange døgnåbne apoteker.«

Det bliver fra nytår regionerne, der får ansvar for udlevering af akut medicin i nattetimerne. I Region Hovedstaden arbejder man lige nu på, hvordan procedurerne skal se ud.