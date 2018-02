Mindre fodbold-ballade

En styrket politiindsats og et godt samarbejde med klubberne betyder, at det generelt er blevet mere sikkert at tage til fodbold på stadion.

Vestegnen - 16. februar 2018

Med enkelte kampe som undtagelser er det faktisk blevet mere trygt og sikkert at tage en tur på station og se fodbold. Det viser nye tal fra Rigspolitiet.

En styrket politiindsats og godt samarbejde med klubberne ligger bag den positive udvikling, men især én kamp ødelægger den ellers gode udvikling.

»Vi er meget tilfredse med udviklingen. Der er stadig et par enkelte holds fan-grupper, som volder problemer ind imellem, men det går helt sikkert den rigtige vej,« siger vicepolitiinspektør ved Rigspolitiet Benny Øchkenholt.

Han udtaler sig på baggrund af politiets nyeste tal for sigtelser og anholdelser i forbindelse med fodboldkampe i Danmarks to bedste fodboldrækker. Ifølge den nye statistik bliver der i Superligaen foretaget 0,3 anholdelser per kamp, hvilket er meget lavt set i europæisk sammenhæng.

Benny Øchkenholt fortæller, at den glædelige tendens blandt andet skyldes godt politiarbejde og en god indstilling i de danske fodboldklubber.

»Generelt er der tale om en fin tendens for Superligaen. Det kan i høj grad tilskrives det gode og solide politiarbejde, som bliver udført ude i kredsene, hvor vi har fået etableret et godt samarbejde med klubberne og en god konstruktiv dialog med de forskellige fan-grupperinger,« forklarer han.

Og ser man på tallene for de seneste 10 år, tegner der sig da også et tydeligt billede af en vellykket indsats. I 2006/07-sæsonen var der i gennemsnit 2,8 anholdelser per superliga-kamp. Et tal som steg til 3,6 i 2008/09, inden kurven knækkede og gennemsnittet generelt er faldet år for år og nu altså lægger sig stabilt på 0,3. I sidste sæson blev 85 personer anholdt.

Men det er et skår i glæden, at der trods de store indsatser fra politi, klubber og DBU fortsat er problemer med dele af Brøndbys og FCKs fanskarer. Det kom i særlig grad til udtryk i det forgangne år ved de to klubbers møde i superligaen den 6. august og ikke mindst i pokalfinalen, hvor 35 tilskuere endte med at blive sigtet i cirka 230 sager for blandt andet grov vold, røveri og maskering.

Kampen i august har helt aktuelt medført, at justitsminister Søren Pape Poulsen med en ny bekendtgørelse har skabt mulighed for, at landets fodboldklubber fremover kan dele oplysninger med hinanden om, hvem der har karantæne. Initiativet skal være med til at sikre, at karantæneramte tilskuere ikke får adgang til stadion.