Mindeord: Retten har mistet sin præsident

Vestegnen - 01. juni 2021

Medarbejdere og kolleger ved Retten i Glostrup skriver mindeord om byretspræsident Marie Louise Klenow, der er død den 27. maj 2021:

Marie Louise Klenow er død i en alder af kun 54 år.

Retten i Glostrup har dermed mistet sin præsident. Selvom vi kun fik lov til at beholde hende i lidt over fire år, nåede hun med sin empati, sin omsorg og hjælpsomhed og sin ufattelige energi at sætte varige spor.

Marie Louise Klenow blev udnævnt til præsident ved retten i Glostrup den 1. marts 2017 efter en flot og varieret juridisk karriere.

Som nyuddannet jurist blev hun i 1990 ansat i Justitsministeriet, hvor hun arbejdede i flere forskellige afdelinger sideløbende med, at hun virkede som anklager og dommerfuldmægtig og fra 1999 som konstitueret kontorchef i den nyetablerede Domstolsstyrelse. I 2001 skiftede hun til en konsulentstilling i DJØF, indtil hun i 2004 blev kontorchef i Skov- og Naturstyrelsen, senere By- og Landskabsstyrelsen. Her blev hun i 2008 indstillet til årets personaleleder inden for staten. Fra 2008 var hun vicedirektør først i Plantedirektoratet, siden i NaturErhvervsstyrelsen.

I 2013 vendte hun tilbage til domstolene som konstitueret dommer i Østre Landsret, inden hun i 2015 blev udnævnt til dommer ved retten i Helsingør. Her fik hun ved siden af dommergerningen mulighed for som leder af retssekretariatet at udnytte sin ledelseserfaring, og i 2017 søgte hun og fik stillingen som præsident for landets næststørste byret.

Det var Marie Louises ambition at gøre retten i Glostrup ikke kun til Danmarks bedste byret, men også til landet bedste arbejdsplads. Men selvom hendes primære funktion var administration og ledelse, brændte hun også for dommerrollen og for domstolene i det hele taget. Hun havde fast en mindre retssagsportefølje og stod ved siden af altid forrest, når der var brug for afløsning i retten. Desuden engagerede hun sig i adskillige centrale arbejdsgrupper og udvalg i domstolssystemet.

Som præsident var Marie Louise en dygtig og energisk leder med usædvanligt stor empati og en smittende begejstring. Hun havde en utrolig evne til at motivere og coache sine medarbejdere og kolleger. Da hun i sin tid søgte stillingen, beskrev hun sig selv som en Duracell-kanin: Utrættelig og altid aktiv. Og sådan lærte vi hende at kende. Hver morgen mødte hun fuld af energi, ofte efter at have løbet Søerne rundt kl. 05, og gik rundt i hele huset for med et smil at ønske medarbejderne godmorgen.

Hun var meget bevidst om det vigtige i at være et helt menneske ved siden af arbejdet. Familien, hendes mand og hendes to børn, betød uendeligt meget for hende, og hun interesserede sig bredt for kunst og kultur, for at rejse og for at dyrke motion.

I maj måned 2020 blev Marie Louise pludselig ramt af alvorlig og uhelbredelig sygdom.

Det er ufatteligt, at hun, der i den grad lyste af energi og livsglæde, ikke længere er hos os. Vi savner hende.