Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen.

Min lillesøster er forkælet: Børnepanelet giver godt råd

Vestegnen - 02. juni 2019 kl. 06:57 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet på Vestegnen svarer teenagerne på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet i Vestegnen, så kan man skrive en mail til: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg hader min søster for hun er bare så forkælet - og mine forældre gør bare alt hvad hun siger!

Og når jeg siger noget til dem, så griner de bare og siger: »det skal du ikke tænke på« eller »det finder vi ud af en anden gang«

Hjælp.

Håber I kan give et råd.

Min søster er 13 år. H.S. 14 år.

Svar Hej H.S,

Hold da op hvor er det nederen. Jeg har også en lillesøster, der nogle gange kræver meget opmærksomhed. Jeg synes, at du fortsat skal prøve at snakke med dine forældre om det. Det er dine forældre og derfor er det deres ansvar at sørge for at du har det godt.

Hvis det fortsætter, så prøv at snakke med et andet familiemedlem om det. Fx. dine bedsteforældre, onkel eller tante. Måske kan de snakke med dine forældre om det. Nogle gange kan voksne være stædige, især når det kommer til deres børn, så det kan være at det hjælper, hvis deres egen familie siger noget.

Hilsen

Emma og Freja, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Her for et par uger siden skiftede jeg skole og jeg har fundet ud af, at det var ikke så god en skole. Min mor har plaget om jeg skulle på denne skole - »ej den er så god, kom nuuuu - og så sagde jeg, at jeg ville prøve at tage derover et par dage og jeg flyttede efterfølgende. Nu synes jeg det er en dårlig skole og vil flytte tilbage. Men min mor siger, at jeg ikke må.

PS: På den nye skole er der ingen der gider at snakke/være i kontakt med mig.

Ved ikke hvad jeg skal gøre.

Kh

F.

Svar Hej F.

Det lyder godt nok som en bøvlet proces, så jeg kan godt forstå du er fortvivlet.

Jeg har selv haft det svært med, at møde nye venner, men jeg ved at det kræver lidt arbejde, at lære dem at kende og komme ind i en ny klasse.

Jeg er sikker på, at de gerne vil lære dig at kende, men også er lidt generte. Du skal bare være dig selv og snakke med dem.

Hvis du giver din skole en lille chance, men stadig føler det virkelig ikke går, så synes jeg du skal snakke med din mor om at flytte tilbage. Tror gerne hun vil det bedste for dig, men bare skubber dig lidt.

Jeg håber på det bedste for dig.

Kærlig hilsen

Marie Louise 21 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg kan ikke li' at gå i skole, for der er nogle piger der driller mig.

Kan I hjælpe, så er I søde?

Hilsen G 11½ år.

Svar Hej G.

Det er da ikke godt at høre. Det er svært at sige præcis hvad du skal gøre, men der er et par forskellige muligheder.

De ting du kan gøre er at forsøge at ignorere dem og håbe på de taber interessen, og eventuelt bede dem stoppe (hvad du nok har gjort). Ellers er der den mulighed, at du snakker med lærere og forældre om det. Det kan nogle gange hjælpe. Det er jo ikke dig der er noget galt med, men tværtimod de andre, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordenligt.

Ellers er der også den mulighed at skifte klasse eller skole. Dog vil jeg råde dig til at overveje det grundigt, da du jo nok ikke kan skifte tilbage, hvis du heller ikke er glad for den nye klasse.

Det vigtigste er at du tager fat på en voksen du kan stole på. Dine forældre og dine lærere. De kan hjælpe dig med at løse problemet og snakke med dem der driller.

Jeg håber tingene løser sig.

Hilsen Olivia, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Min kæreste har haft sex med min bedste ven.

Skal jeg slå op?

T dreng.

Svar Hej T dreng. Tak for dit brev. Jeg er ked af at høre, hvilken situation du er havnet i.

Jeg synes personligt ikke, at det er en god ide, at være sammen med din kæreste, hvis hun er dig utro. Normalt vil jeg anbefale, at du snakker med din kæreste, men i din situation synes jeg, at I skal slå op.

Utroskab er seriøst, og noget som sårer en rigtig meget. De fleste som har været utro en gang, har det med at gøre det igen, og det er ikke noget du fortjener at blive udsat for igen. Du skal have en kæreste, som elsker og respekterer dig.

Jeg synes også, at du skal tage afstand fra din ven. Han har også været med til, at gå imod dig og det er ikke i orden.

Dog kan du lære at tilgive ham, men kun hvis han kommer og siger undskyld. Han skal i hvert fald forstå, at hvad han har gjort imod dig ikke er okay!

Du skal dog huske at tænke på dig selv, og ikke bare tilgive din kæreste og ven.

Det er rigtig svært at miste en kæreste og det tager tid, men jeg er helt sikker på, at du har masser af søde venner og familie, som kan muntre dig op.

Håber på det bedste.

Kærlig hilsen

Marie Louise 21 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Dem fra klassen er meget snobbede, selvom jeg ikke går på en privatskole.

Det er næsten alle pigerne og de vil ikke være sammen med mig. Jeg tror de ser ned på mig, for sådan føles det.

Hvad skal jeg gøre. Skal jeg søge ny skole?

Hjælp.

Hilsen

B 14 år.

Svar Hej B.

Det lyder virkelig ikke rart. Piger i din alder kan godt bare blive flabede og snobbede, så dem skal du bare holde dig fra og ikke være ligesom dem! Måske skal du prøve at snakke mere med drengene? Det kan være de er sødere.

Om du skal skifte skole, er noget du skal tage op med dig selv og din familie. Måske skal du begynde at snakke med folk fra de andre klasser.

Du skal bare ikke ændre dig for andre!

Jeg håber at det alt sammen ender godt.

Victoria 15 år, Børnepanelet.

