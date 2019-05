Se billedserie Foto: Kim Matthäi Leland

Millionstøtte til ny socialøkonomisk virksomhed

Vestegnen - 30. maj 2019

Velux Fonden har bevilget næsten 3.5 millioner kroner til at hjælpe »Voks - planter med omtanke« i gang. Penge, der giver Voks tre år til at bygge en forretning og et rummeligt arbejdsfællesskab op.

Til forskel fra almindelige virksomheder skal Voks både arbejde med en grøn, en økonomisk og en social bundlinje. Konceptet er holdbare planter i genbrug, som skal sælges til private kunder og især som planteservice til andre virksomheder. I produktionen skal indgå borgere, der ikke er klar til et almindeligt arbejde, men har glæde af at træne deres arbejdsevne i et meningsfuldt arbejdsfællesskab. Alt overskud geninvesteres i virksomheden. Indtjening er altså ikke et mål, men et middel til at kunne gøre en samfundsmæssig forskel.

Velux Fonden ved godt, at det er svært at lykkes som en socialøkonomisk virksomhed, der skal skabe social forandring og samtidig løbe rundt på almindelige markedsvilkår. Derfor tildeler fonden også Albertslund Boligsociale Center en »kritisk ven«, der skal bruges som sparringspartner. Og en del af bevillingen går til en ekstern evaluering.

- Vi er simpelthen så glade for, at Velux kan se potentialet i Voks, siger Lone Kaas, Albertslund Boligsociale Centers konsulent, der siden 2017 har arbejdet for at hjælpe flere i arbejde.

- De færreste er klar over, hvor alvorligt blomsterindustrien belaster miljøet, men i de kommende år vil det blive mere og mere udbredt også at tænke på klimaet, når man køber en værtindegave eller bestiller planter til kontoret. Samtidig er det i Voks muligt at træne forskellige arbejdsfunktioner, der kan bruges i mange andre brancher.

Voks skal ligge i Hedemarken i Albertslund, og formanden for den almene boligafdeling har store forventninger til virksomheden.

- Det er kulminationen på et meget stort og grundigt stykke forarbejde, som fremover vil gøre en kæmpe forskel for rigtigt mange af de arbejdsløse, der har et større behov for trygge rammer for at komme i gang på arbejdsmarkedet og ud af den situation, som de lever i i øjeblikket. At være hægtet af arbejdsmarkedet er ikke til gavn for nogen, hverken den enkelte beboer, Albertslund Kommune eller det øvrige samfund. Det er altid det bedste at vide, at man er til nytte, og at man som individ er med til at gøre en forskel. Og det vil vi gerne bidrage til som boligområde, siger René Løfqvist og tilføjer, at det også vil give Hedemarken et kæmpe løft, at Voks har hjemme netop her.

I Albertslund Boligsociale Centers sekretariat glæder man sig også over bevillingen.

- Hele idéen med at etablere en socialøkonomisk virksomhed er at forankre en del af den boligsociale indsats, så den kan fortsætte uden støtte, når Albertslund Boligsociale Center ikke er her længere, fortæller Mai Green Petersen, der har stået for fundraisingen til Voks.

- Med Voks kommer vi til at lære en masse om, hvordan almene boligområder kan fremme socialøkonomi til gavn for deres beboere og miljøet, tilføjer hun.

Der går stadig lidt tid, før man kan begynde at handle hos den nye socialøkonomiske virksomhed. Først skal der etableres lokaler, nogle formelle ting skal på plads, og der skal ansættes to dygtige medarbejdere, som både kan drive en forretning, lave unikke dekorationer og tage sig godt af sårbare ledige.

Går det efter planen, vil Voks være i gang sidst på året.