En pensionist i Hvidovre vandt i Lotto. Foto: Mie Neel

Milliongevinst: Kvinde skal lære ikke at være nærig

Vestegnen - 10. januar 2020 kl. 12:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En pensionist i tresserne fra Hvidovre kunne hoppe ind i 2020 med titlen millionær på visitkortet. Kvinden, der er Plus-abonnent, havde ikke fanget de syv rigtige vindertal i Lotto, men vandt på millionærgarantien fra Lotto, hvor man bliver millionær, selvom man har nul rigtige.

Den heldige vinder tjekkede sin mail om søndagen lige før nytår og fik sig noget af et chok, da der stod, at hun havde vundet 1.000.000 kroner, og at de allerede var blevet sat ind på hendes konto.

- Jeg troede jo virkelig ikke på det. Og da jeg tjekkede kontoen, var der heller ikke gået noget ind. Jeg ved egentlig ikke hvorfor, jeg ikke bare ringede ind til Danske Spil og fik vished med det samme. Jeg ventede faktisk helt til mandag, hvor de så sagde i Danske Spils kundecenter, at pengene var på vej, men at de godt kunne være lidt forsinkede mellem jul og nytår, fortæller den glade - og stadig en smule forundrede vinder.

- Allerede tirsdag stod pengene der faktisk. Så jeg ringede til min søster, hvor vi min mand og jeg skulle holde nytår og sagde, at jeg i år ville tage rigtig champagne med - af den dyre slags, lyder det.

Kvinden ringede også til sine børn med den gode nyhed og fortalte i samme ombæring, at de penge, de for nogle år siden havde lånt, ikke skulle betales tilbage. Det vakte naturligvis stor jubel.

Med de mange penge følger noget af en udfordring for kvinden, der har spillet Lotto fast i de sidste 10 år.

- Jeg skal nok lige lære at være lidt mindre nærig. Jeg har altid været meget fornuftig, så man ikke kom i en situation, hvor man manglede penge senere i livet. Men nu kan jeg jo godt tillade mig at slå mig lidt mere løs. Det bliver en helt ny oplevelse for mig, lyder det.

Kvinden fortæller desuden, at hendes bil er meget gammel og i sørgelig forfatning. Så hun overvejer for første gang i sit liv at købe en splinterny en af slagsen.

- Det ville være et stort skridt for mig, siger hun med et grin.

Vinderens hus trænger også til en opdatering, så det skal der også sættes penge af til, ligesom hun gerne vil have hele familien med til Afrika, hvor hun boede som ung.

- Det er en stor drøm for mig at komme tilbage. Og hvis man så samtidig kunne have hele familien med, ville det være virkelig stort.

Den heldige vinders barnebarn er desuden lige flyttet til Asien med sine forældre.

- Det er jo fantastisk, at vi så har mulighed for at besøge hende også. Som sagt er jeg ikke normalt en person, som kaster sig ud i alt muligt. Men det virker som om, jeg lige så godt kan lære det nu, lyder det muntert.