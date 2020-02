Millioner til ny plads ved letbanen

- Vi skaber en ny plads i Islev, som inviterer til, at man sætter sig og tager en pause. Der er gjort plads til et markant kunstværk - på illustrationen er det markeret som et stort ur. Det er op til kunstrådet at afgøre, om de vil gå videre med den idé, siger formanden for teknik- og miljøudvalget i Rødovre, Jan Kongebro.