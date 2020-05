Millioner til forskning i kroniske tarmsygdomme

Over 50.000 danskere lever med en kronisk inflammatorisk tarmsygdom, som kan medføre mavesmerter, diarré og opkastninger - og dermed have stor betydning for livskvaliteten.

Kroniske inflammatoriske tarmsygdomme er uhelbredelige og medfører kronisk betændelse i fordøjelseskanalen. Sygdomsforløbet er uforudsigeligt, og nogle patienter oplever mild sygdom med få udbrud, mens andre oplever et svært sygdomsforløb med behov for kraftig immundæmpende medicin eller operationer samt nedsat livskvalitet, sygefravær og social isolation.

I projektet vil Johan Burisch og hans forskergruppe analysere blod, vævsprøver og tarmmikrobiomer fra patienter taget ved tidspunktet for diagnosen, som typisk er i 20-30 års alderen, og løbende under sygdommen. Via disse analyser vil de undersøge, om det er muligt tidligt i sygdomsforløbene at se, hvilke patienter, der vil udvikle et svært sygdomsforløb - og dermed, om det er muligt at sætte ind med den rette behandling tidligt i forløbet.