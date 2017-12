Centerbroen ved Greve Midtby Center skal renoveres for 2,6 millioner kroner i 2018. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Millioner til broer og tunneller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Millioner til broer og tunneller

Vestegnen - 14. december 2017 kl. 07:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I år har 64 af Greves 140 broer og tunneller gennemgået et eftersyn, der viser, at der er et stort efterslæb på vedligeholdelsen.

Byrådet besluttede derfor forleden at afsætte 5,1 millioner kroner til at renovere Greves broer og tunneler i det nye år.

I budgettet for næste år er der afsat 2,6 millioner kroner til at renovere Centerbroen ved Greve Midtby Center. Centerbroen skal beskyttes mod fugt, og sammen med en ny belægning skal det give broen et frisk pust og sikre dens levetid mange år frem i tiden.

De resterende 2,5 millioner kroner skal bruges til vedligeholdelse af de øvrige broer og tunneller i kommunen.

»Vores broer og tunneller er lige nu i en dårlig stand, og i byrådet er vi opmærksom på, at det er vigtigt at få sat en renovering i gang nu. Vi kommer også til at bruge flere penge i de kommende år, så broer og tunneler i Greve får en tiltrængt kærlig hånd,« siger borgmester Pernille Beckmann (V)

Renoveringen begynder i foråret 2018 og afsluttes sidst på året. Og da mange Greveborgere benytter Centerbroen ved Greve Midtby Center hver eneste dag, vil arbejdet blive udført i etaper, så det ikke bliver nødvendigt at lukke broen.