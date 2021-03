Fødeafdelingen på Hvidovre Hospital for sammen med afdelingen på Amager i alt 9,7 mio. kr. til kvalitetsløft og vækst. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Godt nyt til gravide: Fødeafdelinger får et løft til millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Godt nyt til gravide: Fødeafdelinger får et løft til millioner

Vestegnen - 27. marts 2021 kl. 06:29 Kontakt redaktionen

24 millioner kroner er Regionrådets partier i Region Hovedstaden enige om at afsætte til fødeafdelingerne. De 24 millioner kroner er første skridt på vejen til bedre fødselsforløb og fødeafdelinger i regionen.

En tredjedel af pengene, otte millioner kroner, skønnes nødvendige for at kunne håndtere den forventede stigning i antallet af fødsler i den kommende tid. Men to tredjedele, 16 millioner kroner, går til et reelt kvalitetsløft.

Midlerne bliver fordelt, så de hospitaler, der varetager de sværeste fødsler og har de største udfordringer, får mest hjælp.

Hvidovre og Amager Hospital får tilsammen i alt 9,7 millioner kroner til kvalitetsløft og vækst. Fødeafdelingen på Hvidovre Hospital er landets største med omkring 7.000 fødsler om året - og en stor andel af kvinderne på Vestegnen benytter netop Hvidovre Hospital, når et nyt familiemedlem kommer til verden.

Hospitaler skal byde ind Partierne er enige om, at midlerne skal gå direkte til bedre forberedelse og fødsler til gavn både for den fødende og spædbarnet samt til bedre tid og arbejdsmiljø for medarbejderne.

Forud for den endelige udmøntning af midlerne på mødet i regionens forretningsudvalg den 13. april skal hospitalerne vende tilbage med en konkret beskrivelse til politisk godkendelse af, hvordan midlerne bedst kommer de fødende og afdelingerne til gode. Det kan fx være i form af et ekstra vagtlag på fødegangen, mere støtte til udsatte og syge gravide eller bedre tilbud om fødselsforberedelse og ammevejledning.

Kun første skridt Partierne er enige om, at denne aftale kun er første skridt. Der er behov for flere tiltag og midler på fødsels- og børneområdet. Partierne er enige om, at der også i det fremadrettede arbejde skal ses på muligheden for, at der kan afsættes mere tid på fødeafdelingerne til den enkelte efter fødslen.

Frem mod budgetaftalen for 2022 er der nedsat et opgaveudvalg for gravide og fødende med nye forældre og kommunale og regionale politikere. Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan børn i Region Hovedstaden får den bedste start i livet - og deres forældre en god og tryg oplevelse både før, under og efter fødslen.

Allerede i maj 2021 vil de første 18 millioner kroner blive tilført hospitalerne, mens tallet fra 2022 og frem altså er 24 millioner kroner.