Projektet ?Book en midlertidig pårørende? på Hvidovre Hospital har fået støtte fra Trygfondens regionale råd i Region Hovedstaden. Foto: Bjarke Ørsted

Send til din ven. X Artiklen: Millioner skal skabe mere tryghed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Millioner skal skabe mere tryghed

Vestegnen - 02. august 2020 kl. 07:31 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Book en midlertidig pårørende" er et af de projekter, der nu får økonomisk støtte fra Trygfonden. Projektet skal gennemføres på Hvidovre Hospital, og formålet er at skabe tryghed og støtte for de patienter, som gennemgår et udredningsforløb for kræft og ikke har mulighed for, at deres pårørende er til stede.

Det er Trygfondens regionale råd i Region Hovedstaden, der har doneret penge til små og store projekter, der skal skabe øget tryghed i regionen inden for områderne sikkerhed, sundhed og trivsel.

En række lokale klubber har fået donationer til indkøb af sikkerhedsudstyr. Det er blandt andet Brøndby Kajakklub og Hvidovre Roklub, Desuden har Hvidovre Privatskole fået penge til indkøb af blandt andet cykelhjelme, reflekser og udstyr til trafikundervisning.

Fødeafdelingen på Hvidovre Hospital og Gildbroskolen i Ishøj har fået tildelt midler til førstehjælpskurser eller -udstyr.

To projekter her i området har fået støtte inden for kategorien trivsel. Det ene projekt er massagestole på den retspsykiatriske afdeling på Psykiatrisk Center Glostrup.

Det andet projekt er "Book en midlertidig pårørende" på Hvidovre Hospital. Det er gastroenheden og den infektionsmedicinske afdeling, der står bag projektet, som Trygfonden nu støtter med godt 360.000 kroner.

Det kan være en stor udfordring for mange patienter at blive henvist til et kræftpakkeforløb. Der er tale om et intenst og tætpakket program med mange informationer og undersøgelser over en kort periode. Det kan være svært for patienten at forholde sig til og vanskeliggør omfanget af de pårørendes tilstedeværelse og støtte. Pårørende oplever ofte, at de har et stort ansvar for patientens sygdomsforløb, og rollen som pårørende kan derfor være udmattende og medføre, at den pårørende selv bliver syg.

Med projektet skal der i første omgang ansættes en projektkoordinator, som har ansvaret for at rekruttere og sikre en kompetent frivilliggruppe samt et effektivt samarbejde mellem de frivillige og sundhedspersonalet. Dernæst skal der rekrutteres og uddannes frivillige, der udvælges på baggrund af deres ressourcer og kompetencer til at løfte opgaven og varetage funktionen som midlertidig pårørende til patienter i kræftpakkeforløb. Der lægges særligt vægt på, at de frivillige har stærke sociale kompetencer samt erfaringer med sygdom og/eller sundhedsvæsenet - men uanset deres erfaringer med sygdom og sundhedsvæsenet bliver alle frivillige uddannet.

Målet er at rekruttere 30 frivillige, og at 150 patienter vil benytte sig af tilbuddet. Målet er, at patienten oplever tryghed og støtte i sit udredningsforløb, at patienten får hjælp til afklaring af sine spørgsmål og tvivl, og at patientens pårørende oplever tryghed.

Gastroenheden modtager hvert år cirka 1.500 patienter henvist til udredning for kræft, og den infektionsmedicinske afdeling modtager hvert år cirka 950 patienter i kræftpakkeforløb.

Trygfondens regionale råd i Region Hovedstaden består af 21 demokratisk valgte kandidater, der sammen med repræsentanterne fra de øvrige fire regioner udgør Tryghedsgruppens øverste myndighed og blandt andet har indflydelse på de midler, som Trygfonden hvert år uddeler til landsdækkende og regionale projekter.

I det regionale råd er Vestegnen repræsenteret af Anna Bresciani, Glostrup, Daniel Skovhus, Albertslund, og Rikke Porting Høffding, Hvidovre.