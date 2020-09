Millionbeløb ryger ud med badevandet

Det forventes lige nu, at der i 2020 vil være et tab på cirka 4,2 millioner kroner, som de to ejerkommuner - Brøndby og Rødovre - er nødt til at dække. I forvejen yder de to kommuner cirka otte millioner kroner tilsammen til driften af det populære Vestbad.