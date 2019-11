En ny aftale skal sikre, at flere med akut sygdom kan behandles i det nære sundhedsvæsen, i stedet for at blive indlagt. Foto: Ulrik Jantzen

Send til din ven. X Artiklen: Millionbeløb: Vil undgå akutte indlæggelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Millionbeløb: Vil undgå akutte indlæggelser

Vestegnen - 11. november 2019 kl. 15:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere borgere skal behandles hjemme og undgå akutte indlæggelser.

Det er den røde tråd i en ny aftale, som de 29 kommuner i Region Hovedstaden, regionen og de praktiserende har indgået. Samarbejdet om akut syge patienter skal styrkes, og der er afsat 4,2 millioner kroner til formålet.

- Borgerne vil ofte helst blive hjemme eller i lokalområdet. Jeg håber, vi kan opfylde det ønske for flere, ved at forebygge akutte indlæggelser gennem tæt samarbejde mellem kommunernes akutfunktioner og de praktiserende læger, hospitalerne og regionens akutberedskab, siger borgmester Helle Adelborg, Hvidovre Kommune.

Den ældre kvinde kan blive hjemme

- Praktiserende læger kan nu prioritere tid til at afklare akut sygdom hos ældre borgere i samarbejde med de kommunale akutfunktioner. Det kommunale akutteam bliver fx kontaktet af en praktiserende læge om en ældre kvinde, som kommunen ikke kender fra tidligere. Akutteamet besøger kvinden og foretager observationer, som giver mistanke om en akut infektion. Akutteamet og lægen vurderer herefter i fællesskab, at kvinden ikke behøver at blive indlagt, lægen ordinerer antibiotika, og det aftales, hvordan akutteamet varetager behandlingen og observerer kvinden de følgende dage. Kvinden er glad for, at hun dermed undgår en indlæggelse, siger formand for de praktiserende læger i Region Hovedstaden, Karin Zimmer.

Det kunne også være regionens akutberedskab, der kontaktes angående en borger, som skal have genanlagt kateter. Men i stedet for at sende borgeren på en strabadserende tur på hospitalet, kontakter akutberedskabet det kommunale akutteam, der klarer kateteret.

Mere behandling i det nære

- Formålet er at sikre, at mere behandling kan foregå i det nære sundhedsvæsen. Vi gør det med aftalen muligt for læger og kommunens sygeplejersker at arbejde tæt sammen om at forebygge, at borgeren bliver så dårlig, at indlæggelse på hospital er påkrævet, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Aftalen sikrer en bedre overgang i forbindelse med udskrivelse fra et hospital. Med aftalen vil borgerne opleve et sammenhængende forløb af høj kvalitet, uanset om borgeren skal have behandling og pleje i eget hjem eller på en kommunal akutplads.

I tilslutning til samarbejdsaftalen er der mellem kommunerne i regionen, de praktiserende læger og Region Hovedstaden forhandlet en aftale om en forsøgsordning om honorering af de praktiserende læger om lægebetjening af de kommunale akutfunktioner.

Det er nu op til de 29 kommuner politisk at tiltræde aftalen, som ventes af kunne træde i kraft 1. februar 2020.