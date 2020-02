Se billedserie Boligminister Kaare Dybvad besøgte Brøndby Strand, og fik input, inden han skal forhandle en aftale om Landsbyggefonden. Her er han på tur gennem Brøndby Strand Parkerne. Fra venstre er det borgmester Kent Magelund, Henrik Zuschlag fra sbs rådgivning, boligminister Kaare Dybvad og Kurt Kjærgaard Christensen fra sbs rådgivning. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Milliard-plan for boliger er på pause

Vestegnen - 24. februar 2020 kl. 19:37 Af Peter Erlitz

Der er givet grønt lys til nedrivningen af fem højhuse i Brøndby Strand - men hvad med resten af boligerne i Brøndby Strand-parkerne? Boligminister Kaare Dybvad og borgmester Kent Magelund mødtes torsdag i Brøndby Strand.

Der var ingen kontante løfter, da boligminister Kaare Dybvad (S) besøgte Brøndby Strand. Først skal der nemlig i Folketinget forhandles en aftale om fordelingen af midlerne i Landsbyggefonden. Det forventer boligministeren vil ske i løbet af foråret.

Dermed er den store plan for fornyelsen af Brøndby Strand Parkerne fortsat på pause. Som det har været tilfældet i næsten ti år.

Den korte version er, at der tilbage i 2012 blev udarbejdet en helhedsplan for fornyelse af Brøndby Strand Parkerne. Efterfølgende afslørede undersøgelser, at der var giftige stoffer - pcb - i fem af højhusene, og det viste sig, at det var billigere at rive de fem højhuse ned, end at foretage en renovering. Nu ligger det fast, at de fem højhuse skal rives ned. De er blevet tømt for beboere, og en plan for nedrivningen er på plads.

Penge til en helhedsplan

Tilbage står dog, at en samlet plan for renovering og fornyelse af Brøndby Strand Parkerne, fortsat er uafklaret. Hvor mange penge er der til rådighed til renovering af de syv tilbageværende højhuse og de hundredevis af øvrige boliger samt de fysiske omgivelser?

Der er et behov på knapt fire milliarder kroner, og hvor meget, der frigives fra Landsbyggefonden, bliver først afklaret efter forhandlingerne i Folketinget. Tallet skal ses i forhold til, at en prognose viser, at der i 2050 vil ligge cirka 60 milliarder kroner i Landsbyggefonden.

Derfor havde Brøndbys borgmester, Kent Magelund (S), inviteret boligminister Kaare Dybvad til et møde i beboerhuset Café 13 og en efterfølgende tur i Brøndby Strand.

- Vi fik vist ministeren lidt af Brøndby Strand Parkerne og havde en god drøftelse om, at vi er helt afhængige af, at der er penge i Landsbyggefonden til at støtte en renovering af bebyggelsen. En støtte der både går til renovering af det eksisterende byggeri og til, at vi kan lave en byudvikling, der fremtidssikrer Brøndby Strand Parkerne, lød det fra borgmester Kent Magelund.

Trænger til renovering

Brøndby Strand Parkerne er et af landets største almene boligområder, der ligger tæt på strand og med kun få S-togs stop fra hovedstaden.

Tidens tand gør dog, at bebyggelsen i dag trænger til en renovering, og samtidig har kommunen fokus på, hvordan hele Brøndby Strand kan udvikles, så bydelen bliver mere åben og sammenhængende.

- Brøndby Strand Parkerne er et ikonisk byggeri. Men det trænger til en renovering og samtidig er det oplagt at se på en modernisering af området som led i en udvikling af hele Brøndby Strand. Nedrivningen af de fem højhuse som følge af pcb giver mulighed for, at vi kan se på området med nye øjne. Det er trist at det skal ske, men vi ønsker nu at bruge det som en anledning til at til at se på, hvordan vi fx skaber en bedre sammenhæng til resten af byen, siger borgmester Kent Magelund.

Den udviklingsplan, som kommunen gerne vil realisere, har blandt andet til formål at udvikle bydelen i en mere bæredygtig retning miljømæssigt, socialt og økonomisk, at sikre et udbud af varierede boliger af høj kvalitet og at udviklingen understøtter lys, luft og grønne områder, der fremmer trivsel, leg og bevægelse.

Attraktive almene boliger

Boligminister Kaare Dybvad ville ikke specifik pege på, hvor Brøndby Strand Parkerne ligger rent prioriteringsmæssigt, når der skal frigives penge. Og slog også fast, at det ikke er boligministeren, der skal tage stilling til de enkelte projekter, som der søges penge til.

- Der er mange projekter rundt om i landet, der venter på penge, understregede boligministeren, som flere gange har besøgt Brøndby Strand og derfor kender området.

Han ville dog godt komme med en overordnet holdning:

- Mit udgangspunkt er, at man prioriterer de steder, hvor der er egentlige byggeskader, er skimmelsvamp eller lignende, fremfor for de steder, hvor det handler om utidssvarende køkkener eller legepladser, understregede boligminister Kaare Dybvad.

Som dog også tilføjede, at det er meget vigtigt, at der er gode og attraktive almene boligområder af høj kvalitet.

Han udtrykte forståelse for, at man i Brøndby har et ønske om en samlet udviklingsplan.

- Vi har på mødet drøftet, at det er vigtigt med blandede boligområdet, noget jeg også er optaget af, sagde boligministeren.

Mennesker skal i spil

Lige nu venter beboerne i Brøndby Strand - som de har gjort det i årevis. Nu med den tilføjelse, at områder er blevet tømt for beboere, med alt hvad det indebærer af udfordringer.

Bo Mouritzen, der er leder af Det Boligsociale Sekretariat i Brøndby Strand, opfordrede til, at man i højere grad tænker mennesker ind, fremfor kun teknik og fysiske rammer.

- Det her drejer sig jo om menneskers liv og deres historie. Nu har vi fået tømt de fem højhuse, der skal rives ned. Men hvad med de øvrige beboere, de venter stadig på, hvad der skal ske. Skal min lejlighed renoveres? Hvornår og hvor meget?

Bo Mouritzen slog også fast, at Brøndby Strand er en samlet bebyggelse, og at der er brug for en samlet plan. Og han opfordrede til, at der kommer økonomisk støtte til en samlet plan.

- Vi kan ikke klare det med huslejestigninger alene, understregede han.