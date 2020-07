Der bliver taget både miljømæssige hensyn og samfundsansvar, når Albertslund Kommune skal have moderniseret gadebelysningen. Foto: Jesper Blæsild

Miljørigtige gadelamper: Borgerne tages med på råd

Vestegnen - 23. juli 2020 kl. 10:25

Der bliver både taget samfunds- og miljømæssige hensyn, når Albertslund Kommune går ind i næste etape med modernisering af i alt 3.500 gadelamper.

Siden 2018 har den andelsejede fibernet- og energikoncern Seas-Nve stået for modernisering af gadelamper på blandt andet villaveje og stier i Albertslund Kommune, og inden længe går sidste etape af projektet i gang.

Moderniseringen består i ny led-belysning, som bruger mindre strøm i forhold til den nuværende belysning, og dermed kan kommunen se frem til energibesparelser på op til 40 procent - men der er også andre formål med projektet end pæne energibesparelser:

- Albertslund Kommune har med projektet ikke kun ønsket at spare på energien. Man har også tænkt ansvarligt, da projektet stiller krav om at arbejde med CSR (Corporate Social Responsibility) og samfundsansvar i form af tilknytning af elever og praktikanter til projektet, og det krav vil vi gerne være med til at indfri. Vi er glade for, at vi kan være med til at støtte unge mennesker i forløb som disse, så de kan få et fagligt udbytte og blomstre med opgaven, lyder det fra Daniel Fogh, der er contract -og relationship manager i Seas-Nve.

Borgerinddragelse Daniel Fogh fortsætter:

- Også borgerinddragelse har været et krav til projektet, og det ser vi ikke så tit. Det betyder, at borgerne har haft medindflydelse på omfanget af moderniseringen af gadelamper i boligområderne, og det tapper jo lige ind i vores formål som andelsejet selskab - at skabe værdi til borgerne gennem fællesskab og indflydelse.

Rasmus Pram Nielsen, projektleder i Albertslund Forsyning, supplerer:

- Efter at have moderniseret udebelysningen på mange af de kommunale veje og stier, tog vi i 2018 for alvor fat i modernisering af boligområder. I 2019 moderniseredes cirka 1600 lamper og det foregik i tæt dialog med borgerne, som i høj grad har haft indflydelse på moderniseringen, både i forhold til armaturvalg, placering og styring. Forvaltningen oplever stort engagement og også stor tilfredshed fra borgernes side.

Fortsætter samarbejdet I første omgang indgik Albertslund Kommune og Seas-Nve en treårig kontrakt med udskiftning af gadelamper fra 2018 til og med 2020, men for nylig valgte kommunen at gøre brug af en aftale om mulighed for forlængelse af kontrakten, så projektet nu også omfatter 2021.

Det betyder, at Seas-Nve i løbet af 2020 skal udskifte 700 gadelamper og et endnu ukendt antal i 2021:

- Vi er super glade for, at Albertslund Kommune har lyst til og mulighed for at fortsætte det gode samarbejde ind i 2021. Nu har vi været en del af projektet siden 2018, og det har været spændende at være inde over en proces, hvor der både bliver tænkt på den grønne omstilling og på borgernes behov, lyder det fra Daniel Fogh.

Kontrakten med Albertslund Kommune ophører officielt ved udgangen af 2021, men kommunen har mulighed for at forlænge den yderligere til og med 2022.