Der har været stor travlhed hos Coolpriser i Rødovre, efter man introducerede tilbuddet om gratis mundbind.

Send til din ven. X Artiklen: Midt i en virustid: Vestegns-firma tilbyder gratis mundbind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Midt i en virustid: Vestegns-firma tilbyder gratis mundbind

Vestegnen - 02. marts 2020 kl. 18:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Prisen på mundbind er steget med raketfart, og mange apoteker og supermarkeder må melde totalt udsolgt. Nogle forhandlere har forsøgt at udnytte knapheden ved at sætte prisen i vejret. Det Rødovre-baserede firma www.coolpriser.dk har valgt at gå den modsatte vej. Sammen med alle ordrer over 50 kroner, afgivet i webshoppen, tilbyder firmaet nemlig et gratis mundbind som gave.

Beslutningen er taget, efter de første tilfælde af Corona-virus nu også er konstateret i Danmark.

- Vi synes hos Coolpriser, at det er forkert, at udnytte en så alvorlig situation til at skrue priserne på mundbind i vejret. Derfor har vi i stedet besluttet, at vores kunder skal have mulighed for at sikre sig mod virussen uden at skulle betale for mundbind i dyre domme, forklarer Coolpriser.dk´s indehaver, Choudry Omair.

I praksis foregår det på den måde, at kunderne i forbindelse med bestilling af en ordre i webshoppen samtidig vil kunne vælge et gratis mundbind. Eneste betingelse er, at ordren skal være på mindst 50 kroner.

Coolpriser har i god tid sikret sig et større lager af mundbind, men har også oplevet, at firmaets leverandører har måttet melde udsolgt. Firmaet har konstateret, at det er helt tydeligt, at efterspørgslen på mundbind på verdensplan har betydet stor knaphed. I Kina er det således i øjeblikket helt umuligt at opdrive mundbind.

- Vores tilbud om gratis mundbind har allerede givet ekstrem travlhed her i webshoppen, og vi har slået vores omsætningsrekord for en enkelt dag. Vores omsætning har været helt eksplosiv de seneste dage, og vi har måttet indkalde ekstra vikarhjælp for at kunne følge med til at pakke de mange ordrer, vi har modtaget som følge af tilbuddet. Faktisk har vi omsat for mere end en million på en enkelt dag, og det er virkeligt vildt, fortæller Coolprisers direktør.

- Vi anbefaler ikke nødvendigvis alle danskere at anskaffe og/eller benytte et mundbind. Men rigtig mange vil realistisk set have brug for at kunne beskytte sig - fx i forbindelse med rejser til lande, hvor udbrud af Corona-virus er mere udbredt end i Danmark. Det anbefales af flere eksperter. Desuden ved vi ikke, om smitterisikoen vi stige fremadrettet her i Danmark, og skulle det blive tilfældet, vil det være godt at have et mundbind liggende parat, siger Choudry Omair.