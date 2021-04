Se billedserie Salgstrainee uddannelsen blev startskuddet til Michael Lerchedahl Hartvigsens ny karriere. Foto: Carl Ras

Michael droppede tømrerjobbet og er nu chef

Vestegnen - 14. april 2021 kl. 06:40 Kontakt redaktionen

Det var mere eller mindre tilfældigt, at Michael Lerchedahl Hartvigsen for seks år siden faldt over uddannelsen som salgstrainee. Han var på besøg i et engroscenter hos virksomheden Carl Ras, da han spottede brochuren 'fra håndværker til sælger'.

Virksomheden søgte en salgstrainee, med en baggrund som håndværker, til at udføre salg af produkter til den professionelle håndværker.

- Jeg var blevet udlært tømrer og havde arbejdet et par år i min fars tømrervirksomhed, men følte, jeg var nået til et sted i mit liv, hvor jeg manglede nye udfordringer. Da jeg læste om salgstrainee uddannelsen i brochuren, tænkte jeg, at det var en spændende mulighed for at prøve noget nyt, hvor jeg samtidig kunne bruge min viden og erfaringer fra min hverdag som håndværker, fortæller Michael Lerchedahl Hartvigsen.

Som 22-årig startede han derfor som salgstrainee i engroscentret i Herlev, hvilket han ikke har fortrudt et sekund siden:

- Jeg fik nogle gode teoretiske redskaber til at arbejde med salg af produkterne i praksis, og jeg lærte at servicere og rådgive professionelle kunder i produkter inden for værktøj og beslag, fortæller han og fortsætter:

- Samtidig kunne jeg supplere de nye redskaber fra salgsuddannelsen med mine egne erfaringer som håndværker, hvor jeg kender til hverdagen og kan relatere til håndværkernes behov. Det gav mig et godt fundament for at løse kundernes udfordringer og hjælpe dem med at gøre deres hverdag nemmere.

Et godt arbejdsmiljø med god ledelse

Som salgstrainee i Carl Ras oplevede Michael Lerchedahl Hartvigsen fra dag ét at være en del af et godt arbejdsmiljø med et tæt sammenhold blandt kollegaer:

- Det gode sammenhold, vi havde i engroscentret, gjorde uden tvivl, at jeg hurtigt kunne folde mig ud både personligt og fagligt under salgstrainee uddannelsen, fortæller han og tilføjer, at han også blev mødt af stor tiltro fra sin leder:

- Min leder var hele tiden opmærksom på mine udviklingsmuligheder og lyttede efter mine behov. Kom jeg ind på kontoret og sagde til ham, at jeg havde brug for nye udfordringer, blev jeg hurtigt involveret i nye salgsopgaver i engroscentret. På den måde følte jeg, jeg fik indflydelse og blev betragtet som en vigtig medarbejder i virksomheden.

Uddannelsen åbnede nye døre

Efter halvandet år på salgstrainee uddannelsen blev Michael Lerchedahl Hartvigsen fastansat som sælger i engroscentret. Og efter to år blev han tilbudt endnu en ny stilling som teamleder samme sted.

- Det var en større ledelsesrolle, jeg pludselig skulle varetage. Jeg styrede bemandingen af medarbejderne for at få den daglige arbejdsdag i butikken til at fungere og koordinerede også administrative salgsopgaver, der havde indflydelse på vores kunder, fortæller han.

I dag er Michael Lerchedahl Hartvigsen 28 år og har i et år arbejdet som butikschef i Carl Ras' engroscenter i Ishøj, hvor han er ansvarlig for driften og ledelsen af butikkens medarbejdere.

- Det motiverer mig at kunne bidrage til, at andre får succes og en bedre hverdag - det gælder både vores kunder lige såvel som mine medarbejdere. Samtidig kan jeg trække på mine egne erfaringer fra salgstrainee, når jeg til dagligt agerer som leder over for medarbejdere og elever i butikken, fortæller han og tilføjer:

- Som butikschef kan jeg i dag også trække på min baggrund som håndværker. Som håndværker vil man gerne bruge mindst muligt tid på at hente varer. Derfor gør jeg utrolig meget ud af, at vi som leverandør yder den rette løsning til kunderne.

Akademiuddannelse i ledelse

Sideløbende med sin rolle som butikschef i Ishøj er Michael Lerchedahl Hartvigsen ved at færdiggøre en akademiuddannelse i ledelse hos Carl Ras:

- Videreuddannelsen er alfa omega for, at jeg udvikler mig i mit daglige arbejde som butikschef, og så jeg kan være den bedste leder over for mine medarbejdere," fortæller han og slutter:

- Ledelse er generelt en vigtig prioritet i virksomheden. Havde det ikke været for min egen gamle leder, der gav mig ansvar og havde tiltro til, at jeg kunne lykkes, tror jeg heller aldrig, jeg havde stået, hvor jeg er i dag.