Se billedserie Tidligere professionel badmintonspiller Thomas Laybourn sammen med Jonna Glifberg, som er frivillig i Blå Kors? genbrugsbutik i Rødovre. Thomas Laybourn måtte dog melde afbud til lørdagens event på grund af corona.

Mesterlig støtte til udsatte børn

Vestegnen - 07. december 2020 kl. 18:13 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Brugte badmintonketchere, træningstøj og tasker blev lørdag sat til salg og på auktion i Blå Kors' genbrugsbutik i Rødovre. Tingene var doneret af den tidligere professionelle badmintonspiller og verdensmester i mixed double Thomas Laybourn.

Højeste bud var 350 kroner for en badmintonketsjer, der er blevet spillet med i en All England-finale.

Blå Kors' genbrugsbutik på Islevbrovej 24 i Rødovre havde modtaget en masse badmintonudstyr fra Thomas Laybourn, der er tidligere professionel badmintonspiller og har spillet med ved de helt store turneringer i Danmark og udlandet.

Lørdag startede salget, og om eftermiddagen var der auktion over nogle helt unikke ting.

Foruden All England-ketsjeren røg også en trøje, båret under OL og signeret, på auktion. Højeste bud var på 250 kroner.

I samarbejde med en række klubber på Sjælland har Thomas Laybourn indsamlet en masse badmintonudstyr, som han har valgt at donere til Blå Kors.

- Jeg har rejst verden rundt og oplevet, at der findes mennesker, der har brug for hjælp. Også i Danmark. Det har altid ligget mit hjerte nært, at kunne give noget tilbage og hjælpe andre. Jeg synes, det er et rigtig godt match, at kunne give tingene til Blå Kors, som også blandt andet hjælper børn og unge, siger Thomas Laybourn,

Overskud til at hjælpe andre Thomas Laybourn dannede tidligere badmintonpar med Kamilla Rytter Juhl, som han vandt VM i mixed double med i 2009. Han har været spillende træner i Taastrup, og i dag har han virksomheden Badminton Power, hvor han træner unge talenter.

De mange ketchere, sportstasker og andet badmintonudstyr, som han har doneret, blev lørdag sat til salg i Blå Kors' genbrugsbutik på Islev Torv i Rødovre.

Selv kunne Thomas Laybourn ikke være til stede ved denne event, hvor han ellers skulle have skrevet autografer og fortalt om sin karriere. Han var nødt til at gå i selvisolation på grund af mulig coronasmitte.

- Jeg synes, det er flot, når man tænker, hvordan overskudsvarer kan komme andre mennesker til gavn. At vi kan sælge tingene og skaffe midler til at hjælpe børn, unge og voksne i Danmark. Det er mit håb, at Thomas Laybourn og badmintontalenterne oplever, at de får en god oplevelse med at donere. At de føler de gør en forskel, siger Anders Christensen, som er chef for Blå Kors Genbrug.

En af de frivillige i genbrugsbutikken i Rødovre, som var med til at tage imod de mange ketchere, sportstasker, tøj og sko, var Jonna Glifberg.

Hun fortæller, at der lørdag var flere besøgende i butikken end normalt - men at der fortsat er masser af gode badmintonting tilbage, blandt andet tøj og sko. Tøj som t-shirts og shorts sælges for 25 kroner pr. del.

- Vi sælger, til der ikke er mere tilbage, så det er bare om at kigge inden for, lyder opfordringen fra Jonna Glifberg.