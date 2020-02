Messen for de kreative

Se billedserie 125 kreative udstillere er klar til at fylde Brøndby Hallen med stande i weekenden den 29. februar og 1. marts.

Vestegnen - 26. februar 2020 kl. 13:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjællands store kreative messe finder sted i Brøndby Hallen den 29. februar og 1. marts.

Her vil 3.000 kvadratmeter vil være fyldt helt op med kreative stande fra hele Danmark, så rammerne er skabt, for at gå på opdagelse, og virkelig shoppe igennem på den store kreative markedsplads.

Udvalget er bredt på messen og dækker både husflid, kunst, håndværk, håndarbejde, hverdagskunst, hobby, gør det selv og meget andet, så der vil være masser af inspiration samt et kæmpe udvalg inden for den kreative verden - så man kan hurtig bruge et par timer på messen, inden man når det hele igennem.

Der vil være i alt 125 kreative stande på messen, hvor udstillerne kommer fra hele Danmark. Flere af standene er arbejdende stande, hvor de kreative udstillere vil vise deres færdigheder og på messen findes der også spændende workshops, hvor man kan prøve kræfter med det kreative univers under grundig vejledning.

Man kan blandt meget andet møde Great Fun Arts og Artivity på messen.

Hos Great Fun arts laver man håndlavet udsmykning i farvet glas efter egne unikke designs, og den smukke glaskunst skaber glæde og giver hjemmet et helt særligt præg. Mange af produkterne er oplagte værtindegaver og koster mindre end en buket blomster.

Hos Artivity kan man booste din kreativitet med en ARTivity artbox. ARTivity er små gør-det-selv billedkunstidéer i en eksklusiv, smuk box med alle nødvendige materialer og en opskrift - for teenagere og voksne. Uanset forkundskaber kan man lave smukke værker og nyde processen med at skabe. Skridt for skridt opskrifter og videoer viser vejen. ARTivity er til kreative sjæle - til fødselsdage, netværksgrupper og veninde-kom-sammen eller til dem, der bare ikke kan få nok af kreativitet og gode idéer.

På ARTivity-standen kan man møde iværksætteren Anne Hopmann og komme med i et nyt univers hvor man løbende bliver inspireret til mere kreativitet. Der bliver også afholdt små workshops på standen, både lørdag og søndag kl. 11 og kl. 14.

Man kan læse mere om messen og se alle udstillerne på www.kreativmesserne.dk