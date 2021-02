Socialdemokratiets borgmesterkandidat Merete Amdisen vil gerne samarbejde med Ishøjlisten i sager, hvor der er et politisk interessefællesskab.

Vestegnen - 12. februar 2021 kl. 11:31 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Socialdemokratiets kandidat til borgmesterposten i Ishøj, Merete Amdisen rækker hånden ud til samarbejde med den nydannede Ishøjlisten.

- Jeg vil gerne samarbejde med Ishøjlisten i sager, hvor der er et politisk sammenfald og interessefællesskab, siger hun oven på nyheden om, at Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp, 1.viceborgmester Sengül Deniz og gruppeformand Johnna Stark har meldt sig ud af Socialdemokratiet og fremover vil repræsentere Ishøjlisten i byrådet.

Merete Amdisen slog meget klart Ole Bjørstorp, da medlemmerne af Socialdemokratiet i Ishøj skulle stemme om, hvem de ønsker som borgmesterkandidat ved byrådsvalget til november.

- Det er ærgerligt at miste mangeårige medlemmer, der har ydet en stor indsats for Ishøj gennem årene. Men hvis man ikke længere kan se sig selv i partiet, så har enhver ret til at melde sig ud, og det har jeg taget til efterretning, siger Merete Amdisen.

Hun fremhæver, at fokus nu er på, at Socialdemokratiet fortsat har otte medlemmer i Ishøj Byråd, og at partiet vil stå stærkt og samlet i forbindelse med byrådsvalget, med en kandidatliste, der trækker i samme retning.

Om sprængningen af byrådsgruppen vil få betydning for udvalgsposter, er for tidligt at sige.

- Det må komme an på en forhandling i hele byrådet, siger Merete Amdisen.

