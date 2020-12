Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er rigtig glad for, at Ishøj nu får en ny nærpolitienhed. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Mere nærpoliti: Minister jubler

Vestegnen - 19. december 2020 kl. 16:03 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

- Det er befriende rart, at det her er lykkedes. Det er noget, jeg har arbejdet længe med, og jeg er jublende lykkelig over, at nærpolitistationen nu kommer tilbage til Ishøj.

Reaktionen fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er ikke til at tage fejl af. Han bor selv på Vestegnen, hvor han også er valgt til Folketinget i Brøndbykredsen, der omfatter Brøndby, Vallensbæk og Ishøj.

Han har været meget aktiv, også på de indre linjer, for at få placeret en nærpolitienhed i Ishøj.

- Det er jo ikke sådan, at folk skal takke mig for det, for det er jo et bredt politisk flertal i Folketinget, der har taget beslutningen. Omvendt er jeg glad for, at politik også kan være sådan, og give resultater med mening, lyder det fra Mattias Tesfaye.

Han påpeger, at fordi nærpolitienheden fysisk placeres i Ishøj, så bliver andre kommuner ikke glemt.

- Politibetjentene skal ikke kun arbejde i Ishøj. Jeg tror det bliver sådan, at man sagtens kan møde en af lokalbetjentene, der har base i Ishøj, på en tur i fx Brøndby Strand. Det væsentlige er, at vi med denne aftale rykker politiet tættere på borgerne. Vi skal have et lokalpoliti, der er synlige og kendte i deres lokalområde, ved hvad der foregår, og er i stand til at gå i dialog med de lokale beboere, understreger Mattias Tesfaye.

Han fremhæver netop Ishøj for allerede i dag at have et lokalpoliti, der er på hils med rigtig mange, når turen går forbi indkøbscentret, stationen eller et af boligområderne. Den styrkelse, der nu er lagt op til, skal skabe endnu højere tryghed.

Politiaftalen betyder, at der oprettes 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet - hvor Ishøj er den ene.

Politienheden skal bemandes med mindst fem politiårsværk, og skal fysisk holde åbent i mindst 15 timer om ugen.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvor i Ishøj nærpolitienheden skal placeres rent fysisk.