Mere hjemmearbejde: Bygger på positive corona-erfaringer

Hjemmearbejde i Hvidovre Kommune

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre har givet grønt lys for fire principper, der skal overordnet skal gælde for hjemmearbejde i kommunen.



Hvidovre Kommune vil bevare arbejdsfællesskabet således, at den fysiske tilstedeværelse og hjemmearbejde balancerer under hensyntagen til en sammenhængende arbejdsplads- og organisationskultur, hvor udvikling og videndeling på tværs fortsat prioriteres.



Hvidovre Kommune er en fysisk arbejdsplads med et digitalt mindset. Det betyder, at udgangspunktet for arbejdet er tilstedeværelse på arbejdspladsen. I det omfang at arbejdspladsens opgaver tillader det, kan hjemmearbejde være en mulighed for den enkelte.



Hvidovre Kommune anvender hjemmearbejde til at understøtte kvaliteten i arbejdet samt effektive og hensigtsmæssige arbejdsformer og -vilkår for den enkelte medarbejder.



Hvidovre Kommune anser muligheden for hjemmearbejde som en vigtig forudsætning for, at man kan være en attraktiv, moderne og familievenlig arbejdsplads og organisation. Der skal være opmærksomhed på work-life-balance.



Med udgangspunkt i de fire værdier kan der indgås frivillige individuelle aftaler mellem medarbejder og nærmeste leder om hjemmearbejde af begrænset varighed, der både imødekommer organisationens, arbejdspladsens og medarbejderens behov.