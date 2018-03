Se billedserie Så er der serveret på Rigshospitalet i Glostrup. Her en bakke med morgenmad.

Mere appetit på hospitalsmaden

Vestegnen - 21. marts 2018 kl. 11:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

God smag, flotte farver og nyt moderne porcelæn skal give patienterne på Rigshospitalet i Glostrup mere lyst til at spise den mad, der skal hjælpe dem med at blive raske.

Et helt nyt spisekoncept er resultatet af et tværfagligt samarbejde mellem enheden for mad og drikke, rengøringsafdelingen og den neurologisk klinik.

»Vi spiser også med øjnene og det er vores ansvar, at de nye tilbud kommer ud til patienterne og helt ned i maven,« siger Jette Bernbom, ledende oversygeplejerske på neurologisk klinik. Hun har været med til at udforme projektet i samarbejde med Birgit Juliussen, der som kostkonsulent har undervist i anretning og sikret at tilbuddene bliver anvendt efter hensigten.

Før maden kan indtages, skal den anrettes og serveres efter alle madkunstens regler. Det sørger køkkenets måltidsvært for ved buffeten. Den direkte kontakt med patienterne sikrer feedback og forståelse for, hvad patienterne ønsker og har brug for.

»Vi har fx udviklet et helt nyt morgenmadstilbud med græsk yoghurt, ost med mere smag og æggekage med pølser som lunt tilbud,« siger Janne Christensen, klinisk diætist, som suppleres af kulinarisk ansvarlig Annelise Røntoft:

»For at få farver ind i alle måltider, har vi udviklet pyntepakker, der skal give det sidste pift til maden.«

Rengøringsafdelingen har bidraget til at vælge det nye porcelæn:

»Vi skulle sikre, at vægten ikke blev for tung af hensyn til medarbejderen, der skal håndtere servicen mange gange i løbet af dagen,« fortæller funktionsleder Anita Heidelbach.

Projektet er blevet evalueret og viser i dette tilfælde, at mange kokke ikke fordærver maden. For selvom det nye koncept kræver tilvænning og ekstra opmærksomhed ude på afdelingerne er det en succes, der som sidegevinst også kommer madspild til livs.

Næste skridt er at udrulle det nye koncept på hospitalets videncenter for ryg og reumatologi.