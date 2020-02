En 23-årig mand meldte sig selv til Vestegnens Politi i forbindelse med et røveri onsdag i Albertslund.

Artiklen: Meldte sig selv: Fængslet for knivrøveri

En 23-årig mand er fredag blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, mistænkt for et røveri onsdag i et supermarked i Albertslund.