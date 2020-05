En 28-årig mand er blevet dømt for voldtægtsforsøg mod en kvinde ved Rødovre Station. Han har anket dommen.

Send til din ven. X Artiklen: Meldte sig selv: Dømt for voldtægtsforsøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Meldte sig selv: Dømt for voldtægtsforsøg

Vestegnen - 15. maj 2020 kl. 17:56 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retten i Glostrup har fredag idømt en 28-årig mand to og et halvt års fængsel for forsøg på voldtægt i Rødovre. Den 28-årige ankede dommen.

Manden blev dømt for at have forsøgt at voldtage en kvinde en sen nat ved Rødovre Station den 30. november 2019. Efter kort tid efterlyste Vestegnens Politi gerningsmanden i offentligheden, og umiddelbart efter meldte den nu dømte sig selv.

- Jeg er tilfreds med dommen og at retten dømte den 28-årige i henhold til vores anklageskrift, siger specialanklager Bo Bjerregaard fra anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

Den 28-årige mand blev varetægtsfængslet i begyndelsen af december, mistænkt for at forsøge at voldtage kvinden. Det nægtede han dog i retten, men erkendte dengang at have udsat kvinden for blufærdighedskrænkelse.

Kvinden blev overfaldet, lagt ned på jorden og befølt af gerningsmanden. Overfaldet stoppede først, da kvindens kæreste kom til stedet.