Melder sig til at pleje Covid-19-patienter

Vestegnen - 12. december 2020

Ti ekstra Covid-19-pladser i den lungemedicinske afdeling på Hvidovre Hospital står klar at åbne, hvis antallet af indlagte Covid-19-patienter fortsat stiger. Personalet står også klar i form af blandt andet 35 sygeplejersker fra hospitalets øvrige sengeafdelinger, som har meldt sig til Covid-19-behandling på den lungemedicinske afdeling.

Katrine Flenstrøm og Natasja Bøge Hansen fortæller, hvorfor de har meldt sig, og hvordan de føler sig forberedt.

Parat til at træde til Klinisk udviklingssygeplejerske og operationssygeplejerske på ortopædkirurgisk ambulatorium på Hvidovre Hospital, Katrine Flenstrøm:

Hvorfor har du meldt dig til beredskabsteamet?

- I foråret var jeg leder af en Covid-19-afdeling i cirka 12 uger. Så jeg føler mig parat til at træde til igen. Dels fordi erfaringerne fra foråret har klædt mig godt på. Dels fordi hospitalet har uddannet os her i efteråret og givet os mere baggrundsviden om sygdommen. Nu ved vi, hvad Covid-19 er.

Hvad betyder det, at du har modtaget ekstra uddannelse?

- Jeg kommer fra at være operationssygeplejerske. Det er en helt anden patientgruppe. Det overordnede er, at vi alle er dygtige sygeplejersker, der nu har en fælles og struktureret tilgang til Covid-19-patienter. Jeg har fået undervisning af en overlæge i lungemedicin og ved nu, hvordan lungekredsløbet fungerer. Jeg er vant til knogler, så det er vigtigt at få en gennemgang af, hvad Covid-19 gør ved lungerne.

Hvad er forskellen på foråret og nu i Covid-afdelingen?

- I foråret oprettede vi min Covid-19-afdeling på få dage. Det var en stor omvæltning at skulle passe den gruppe patienter. Det var en sygdom, vi ikke kendte, og vi vidste ikke, hvor meget det smittede, og hvad vi måtte og ikke måtte. Det var meget »learning-by-doing«. Nu bliver behandlingen mere rolig, fordi vi er bedre trænet.

Hvad betyder det, at I alle har meldt jer frivilligt?

- Det styrker hele afdelingen, at vi er frivillige. I foråret var vi nogle gange frustrerede, men mødte op og tog vores tørn. Men nu er vi fælles om det. Vi er parate til at åbne afdelingen med kort varsel, og det er vigtigt. Artiklen fortsætter under billedet

Sygeplejerske på den akutmedicinske afdeling på Glostrup Hospital, Natasja Bøge Hansen

Positiv stemning Sygeplejerske på den akutmedicinske afdeling på Glostrup Hospital, Natasja Bøge Hansen:

Hvorfor har du meldt dig til beredskabsteamet?

- Det er vigtigt at bidrage, hvor jeg kan. Jeg er forholdsvis nyuddannet, ung, frisk og vil gerne hjælpe til. Og takket være de nye tiltag såsom ekstra uddannelse og en samlet afdeling under lungemedicinsk afdeling, giver det et godt afsæt for at arbejde og lære under trygge forhold.

Hvad betyder det, at du har modtaget ekstra uddannelse?

- Jeg har fået værktøjer til at kunne være på den nye afdeling, selvom jeg ikke er ekspert. Jeg ved, hvad det kræver at passe patienterne bedst: Hvad virker og hvad virker ikke. Blandt andet har jeg lært om ilt-robotter, der hjælper patienterne med at trække vejret, om fysioterapeuternes store lunge-trænings-arbejde og viden om lungerne og Covid-19.

Hvad er forskellen på foråret og nu i Covid-19-afdelingen?

- Jeg valgte ikke at arbejde i en Covid-afdeling i foråret, da jeg var helt nyuddannet. Jeg ved, at det stadig er meget syge mennesker, der kommer på hospitalet, men jeg tror, at det er mindre uforudsigeligt end i foråret. Vi har lært meget af første omgang, og den viden er vi gode til at bruge konstruktivt.

Hvad betyder det, at I alle har meldt jer frivilligt?

- Frivillighed betyder, at der bliver en positiv og professionel stemning. Alle har lyst til at være der. Og på sigt tænker jeg, at det er et fantastisk beredskab hospitalet har bygget op, og at det er en god investering. Ikke mindst for at patienterne og de ansatte kan føle sig endnu mere trygge. Jeg glæder mig - og er spændt.

Samler patienterne I foråret lå Covid-19-afdelingerne på forskellige afsnit. Nu er de samlet under lungemedicinske afdeling.

De 35 sygeplejersker, der har meldt sig, kommer fra forskellige afdelinger og bliver tilknyttet et nyt afsnit på den lungemedicinske afdeling.

Den nye afdeling indeholder 10 ekstra sengepladser og står lige nu stand-by, hvis der kommer flere Covid-19-patienter.