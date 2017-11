Medie forudser: Her er borgmestrene efter valget

Når vælgerne har været i stemmeboksene på tirsdag den 21. november for at stemme om, hvem der skal side i byråd og kommunalbestyrelser de næste fire år, skal det også afgøres, hvem der kan tage borgmesterkæden om halsen fra den 1. januar og stå i spidsen for kommunerne i næste valgperiode.

»Det bliver en gyser i Glostrup. Måske det nu lykkes for Socialdemokratiet at få hævn her otte år efter, at John Engelhardt (V) »stjal« borgmesterposten ud af hænderne på dem,« skriver Mandag Morgen i sin analyse med henvisning til, at John Engelhardt i 2009 fik borgmesterposten ved at få et dengang nyvalgt SF-medlem til at pege på sig. Dermed skiftede flertallet over til hans fordel.