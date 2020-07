En række nye tiltag hos Matas i Frihedens Butikscenter skal sikre, at smitsomme sygdomme som for eksempel coronavirus både nu og i fremtiden har dårlige levevilkår i butikken.

Send til din ven. X Artiklen: Medarbejdere på skolebænken: Vil forhindre fremtidens smitsomme sygdomme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Medarbejdere på skolebænken: Vil forhindre fremtidens smitsomme sygdomme

Vestegnen - 18. juli 2020 kl. 07:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Butikken i Frihedens Butikscenter i Hvidovre er en af de Matas-butikker, som tager kampen op mod fremtidens smitsomme sygdomme. Her skal certificering af medarbejdere, nye procedurer og nyt inventar sikre kunder og medarbejdere.

En række nye tiltag hos Matas i Frihedens Butikscenter skal sikre, at smitsomme sygdomme som for eksempel coronavirus både nu og i fremtiden har dårlige levevilkår i butikken. Matas' ekspedienter har blandt andet været en tur på skolebænken, hvor de har gennemgået teori om hygiejne og rengøring, en afstand- og smittevejstest og en grundig introduktion til de nye procedurer.

- Jeg er rigtig glad for de nye tiltag. Det betyder blandt andet, at vi altid enten har håndsprit i vores personlige beholder eller i standerne i butikken. Det gør håndspritten til en mere naturlig del af butikken og vores rutiner. Selvom coronavirus forhåbentligt snart er fortid, synes jeg det giver rigtig god mening, at vi også forsøger at undgå smitsomme sygdomme i fremtiden. Det skal altid være trygt at handle hos os, siger butikschef Christina Rohde, der er butikschef i Matas i Frihedens Butikscenter.

Blandt de synlige tiltag i butikken er ny skiltning og håndsprit på faste standere. Desuden vil ekspedienterne afspritte testprodukterne før og efter, at kunderne prøver dem, mens masker eller visirer kommer i brug, hvis en kunde skal have lagt makeup.

Matas i Fritidens Butikscenter følger myndighedernes anbefalinger for at hindre spredningen af corona. Ifølge Allan Kristoffersen, der er retaildirektør hos Matas, er målet med de nye tiltag, at både kunder og medarbejdere føler sig trygge i butikkerne også i fremtiden.

- Coronavirussen har gjort os alle meget opmærksomme på, hvor stor indflydelse vores adfærd har på risikoen for, at vi smitter hinanden. Med de nye tiltag og certificeringen af vores medarbejdere ændrer vi adfærden i butikkerne på en måde, hvor det er så naturligt som muligt for både kunder og medarbejdere at undgå at smitte hinanden både nu og i fremtiden, siger Allan Kristoffersen.

Initiativet dækker alle Matas-butikker, men implementeringen sker på en måde, så det giver mening ude i de enkelte lokale butikker.