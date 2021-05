Ulrik Brock Hoffmeyer glæder sig over at hjemmearbejde er godt for medarbejderne, men også giver blandt andet CO2-besparelser og effektivisering. Foto: Bo-Vest

Medarbejdere: Vi er slet ikke færdige med at arbejde hjemmefra

Vestegnen - 09. maj 2021 kl. 06:49 Kontakt redaktionen

Da alle ansatte i Bo-Vests administration sidste forår blev bedt om at arbejde hjemmefra, havde de færreste forestillet sig, at det skulle blive begyndelsen på en helt ny måde at arbejde på i Bo-Vest.

Men efter et år med hjemmearbejde på grund af corona er Bo-Vest, som ligger i Glostrup og som administrerer udlejning af boliger på Vestegnen og i København, nu klar til at tilbyde medarbejderne arbejdsuger med fast hjemmearbejde to-tre dage om ugen fra august.

Og det er en ordning, der vil være flere gevinster i, påpeger den administrerende direktør Ulrik Brock Hoffmeyer.

Store gevinster - Vores erfaring igennem det seneste år er, at der er markante miljømæssige gevinster at hente ved, at medarbejderne arbejder hjemme og derfor sparer lange bilture. Samtidig er der driftsøkonomiske besparelser at hente - og det er af allerhøjeste vigtighed for os at passe godt på beboernes huslejekroner, siger Ulrik Brock Hoffmeyer.

Han har været administrerende direktør i Bo-Vest gennem snart et årti og kan se tilbage på, hvordan måden at arbejde på, har udviklet sig - og nu i den seneste tid taget et kvantespring.

- Det lange seje træk med hjemmearbejde vi har været igennem det seneste år, har vist sig at skabe afgørende muligheder for, hvordan vi fremadrettet arbejder, siger han, og lægger samtidig vægt på, at den grundlæggende årsag til, at hjemmearbejde nu kan blive en fast del af arbejdsugen, er, at medarbejderne i høj grad har excelleret i at få det til at fungere sammen - men fra hver sit hjemmekontor.

- Hjemmearbejde har på flere måder været en succes, fordi medarbejderne i Bo-Vest er dedikerede, motiverede og ekstremt omstillingsparate. Samtidig har de sammen skabt et arbejdsmiljø, der er helt i særklasse, siger administrerende direktør Ulrik Brock Hoffmeyer.

Tillid i højsædet Han understreger, at den store udvikling i måden at arbejde på er drevet frem af tillid.

- Tillid er i højsædet. Vi skal have tillid til, at medarbejderne kan udføre deres arbejde, uanset om de er på hjemmekontoret eller i administrationen. Og heldigvis har medarbejderne det seneste år vist os, at der er al grund til at have stor tillid til, at arbejdet bliver udført, og bliver godt, uanset hvor de sidder, siger Ulrick Brock Hoffmeyer.

At hjemmearbejdet det seneste år på flere måder har været en succes, har blandt andet været fordi Bo-Vest længe har arbejdet på digitale forretningsgange, har optimeret sagsgange med videre. Det viste sig at være den helt rette timing, at det var klar, inden hjemsendelsen startede sidste forår.

Alt kan løses hjemmefra - Vores store arbejde med digitalisering og etablering af faste forretningsgange allerede før hjemsendelsen betød, at medarbejderne hurtigt kunne sætte sig ind i de ændrede arbejdsforhold, da coronaen ramte os alle sidste forår, siger Ulrick Brock Hoffmeyer.

En hjemsendelse, der begyndte med det store spørgsmål til medarbejderne: Hvor mange af jeres arbejdsopgaver vil I kunne løse hjemmefra de næste par uger? Svaret viste sig at være »alle - og flere til«.

Medarbejderne fik i rekordfart etableret hjemmearbejdspladser hos sig selv og viste meget hurtigt, at opgaverne kunne løses som før og i nogle tilfælde endnu bedre. Og efter et år stort set kun med hjemmearbejde, er Bo-Vest nu klar til et stort spring i måden at arbejde på - en måde, der denne gang ikke er båret af nødvendighed, men af lyst fra alle parter:

- Efter et år med hjemmearbejde spurgte vi medarbejderne i administrationen, om de kunne tænke sig fortsat at arbejde hjemmefra og i hvilket omfang, de i givet fald kunne tænke sig det. Her var svaret fra medarbejderne, at de fortsat ønsker faste hjemmearbejdsdage i gennemsnit to-tre dage - både for opgaveløsningen, men især også for at få deres work-life balance til at gå op. Jeg synes det er så flot gået af alle parter, at vi nu kan få det til at lykkes, siger Ulrik Brock Hoffmeyer.

- Det er jo et helt kinder-æg af work-life-balance, CO2-besparelser, digitalisering og effektivisering. Det glæder jeg mig meget til at få sat i gang, når vi alle er tilbage fra en velfortjent sommerferie, slutter direktøren.