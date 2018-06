Med skovl og spand i sandet

I år tager Sanddagen udgangspunkt i billedkunstneren Ugo Rondinones inspirerende kunst. Baggrunden er, at små som store gæster på Arken gennem hele 2018 har mulighed for at fordybe sig i Rondinones udstilling ensomhedens sprog i museets 150 meter lange kunstakse. Til sanddagen skal børnene skabe universer af magiske bjerge ud af sand, sten og vand med inspiration fra Rondinones fascinerende skulpturværk Seven Magic Mountains. Et værk, der befinder sig i Nevadaørkenen udenfor Las Vegas i USA. Her står syv kæmpeskulpturer bestående af enorme kampesten, der er bemalet med neonfarver og stablet oven på hinanden. Værket er med sine kunstige og vilde farver et fremmedartet og magisk syn, der står i stærk kontrast til den solsvedne ørken omkring.