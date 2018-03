Erik Hauervig og Marlene Simoni har sammen skrevet bogen »Panseren & tøsen« for at sætte købesex på dagsordenen i den offentlige debat. Lørdag kan man møde dem i Rødovre.

Med prostitution som arbejdsplads

De to forfattere er langt fra enige om alt, men de har et fælles ønske om at sætte købesex på dagsordenen i den offentlige debat. Og de stiller også op lørdag den 3. marts i Rødovre, for at signere bøger og gå i dialog om emnet.

Begge har de arbejdet over 35 år i en branche, der ikke kan undlade at efterlade ar på krop og sjæl, uanset om man er lovens lange arm eller spreder sine ben mod betaling fra liderlige mænd. Når man gennem 35 år arbejder med prostitution, kan man ikke gå derfra uden barske beretninger, påvirkning af psyken og noget på hjertet. Det gælder, uanset om man er politimand eller prostitueret.

Erik Hauervig og Marlene Simoni arbejdede begge mere end 35 år i miljøet omkring Istedgade i København, og i dag er de aktive i organisationen Newlives, der arbejder for at hjælpe prostituerede kvinder til at starte en ny tilværelse. Og så har de sammen skrevet bogen »Panseren & tøsen« for at komme med et markant indspark i debatten om, hvorvidt vi bør forbyde købesex i Danmark.