Med politiet i hælene: 160 km/t i boligområde

Vestegnen - 01. juni 2021 kl. 06:34 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Efter helt vanvittig kørsel over en samlet strækning på 22 kilometer, stoppede en 24-årig mand fra Albertslund af sig selv sin motorcykel i rundkørslen mellem Fraligsvej og Stenager i Glostrup.

Kort efter blev han anholdt og sigtet af den motorcykelbetjent, der havde fulgt efter ham i længere tid.

Det hele startede omkring klokken 17 en eftermiddag i marts 2020.

På Holbækmotorvejen ved Brøndby lagde en færdselsbetjent på motorcykel mærke til den 24-årige.

Færdselsbetjenten kørte op på siden af den 24-årige for at markere, at han var der, hvilket fik den 24-årige til at sætte farten yderligere op. Det var indledningen til en længere eftersættelse på blandt andet Holbækmotorvejen, Motorring 3 og andre motorveje på Vestegnen, hvor færdselsbetjenten i perioder mistede kontakten til motorcyklisten, ganske enkelt fordi farten var så høj. Baseret på aflæsning af politimotorcyklens speedometer, var der i nogle tilfælde tale om hastigheder på mere end 250 kilometer i timen.

Færdselsbetjenten præsterede at genskabe kontakten i Glostrup, hvor den 24-årige kørte ad Paul Bergsøes Vej og Fraligsvej, inden han stoppede i rundkørslen ved Stenager. Under kørslen på Paul Bergsøes Vej blev den 24-årige vurderet til en hastighed på op imod 160 kilometer i timen - hvor højeste tilladte hastighed er 60 kilometer i timen. Både Paul Bergsøes Vej og Fraligsvej ligger tæt på eller inde i boligområder.

Særlig hensynsløs kørsel Forleden blev sagen afgjort af Retten i Glostrup, hvor den 24-årige blev kendt skyldig i særlig hensynsløs kørsel.

Foruden de høje hastigheder, blev den 24-årige også dømt for at flyve hen over vejbump med sin motorcykel og foretage overhalinger højre om. Desuden blev den 24-årige dømt for at foretage kørslen uden kørekort til motorcykel.

Den 24-årige mand blev idømt 60 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste, og dertil skal han betale en bøde på 57.500 kroner. En sag af denne kaliber ville normalt betyde en ubetinget fængselsstraf, men Retten i Glostrup valgte undtagelsesvist at gøre straffen betinget.

Hans motorcykel blev konfiskeret, og samtidig blev han frakendt kørekortet i fire år, så han fra endelig dom ikke kan køre hverken bil eller motorcykel i fire år.

Det skal bemærkes, at sagen stammer fra før lovgivningen om vanvidskørsel blev skærpet, og straffen afspejler derfor de »gamle« regler.

Den 24-årige erkendte under sagen, at han havde kørt motorcyklen, men han kunne ikke genkende blandt andet de hastigheder, som han var sigtet for. Han valgte at tage betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen til Østre Landsret.

Alvorlig sag Anklager Robert Rafn, der førte sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi, er tilfreds med dommen.

- Retten har udmålt en straf, der efter min mening er passende set i forhold til sagens alvor. Retten har fundet det bevist, at den tiltalte ved sin kørsel bevidst har tilsidesat hensynet til andre trafikanters sikkerhed. Der er ingen tvivl om, at når man kører med så stor hastighed og tilmed ikke har taget kørekort til motorcykel, så skal der meget lidt til før det kan få fatale konsekvenser. Jeg er glad for at retten ser på den slags med alvorlige øjne, siger Robert Rafn.

Han roser også den færdselsbetjent, der fulgte efter den 24-årige.

- Han har hele tiden vurderet, hvorvidt det var forsvarligt at fortsætte eftersættelsen, og det lykkes til sidst at få standset motorcyklen uden nogen kom til skade. Det vidner om godt politiarbejde fra en erfaren motorcykelbetjent, tilføjer Robert Rafn.