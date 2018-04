Med pc'en på hjemmebesøg

Eneste ulempe ved at have pc'en med ud til patienterne er, at der af og til går nogen tid med at taste oplysningerne ind, mens patienterne venter.

»Jeg spørger alle patienter, om det er ok, at jeg har computer med, fordi jeg jo er nødt til at taste indimellem. Men jeg prøver på at have god øjenkontakt, så taste og så have god øjenkontakt igen, for den kontakt er meget vigtig. Det virker også som om, patienterne har vænnet sig til det,« fortæller Hanna Kassaye.