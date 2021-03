Se billedserie Claudia Campagnol har en meget stor interesse i astronomi og universet, og hun bruger det tit i sine sange - mere eller mindre åbenlyst i tekst og med instrumenter. Der er også visse små referencer til universet i hendes sang til Melodi Grand Prix, Abracadabra. Lokalt er Claudia glad for området omkring Planetstien i Hvidovre, der snor sig gennem parker og langs havet med modeller af planeterne i solsystemet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Med i Melodi Grand Prix: Sangerinde føler sig hjemme på Vestegnen

Vestegnen - 05. marts 2021 kl. 18:31 Af Lisbeth jansen Kontakt redaktionen

Den 34-årige sangerinde og musiker Claudia Campagnol er deltager i Dansk Melodi Grand Prix 2021. Hun er vældig glad for at bo i Hvidovre, finder inspiration på gader og i den lokale natur, og så holder hun meget af ånden på Brøndby Stadion.

- Havet ved Hvidovre Strandpark er helt klart et sted, hvor jeg finder inspiration. Især på mine løbeture. Og Gammel Køge Landevej. Selvom der ikke er mange, der synes vejen er særlig smuk, så plejer jeg, når jeg går på Gammel Køge Landevej, at forestille mig, hvor meget den vej har set og oplevet gennem tiden, siger den 34-årige sangerinde Claudia Campagnol.

Hun skal fremføre den ene af de otte deltagende sange i Dansk Melodi Grand Prix 2021 førstkommende weekend på DR1. Hun glæder sig, for som veletableret jazzsangerinde, musiker og sangskriver er det en ny udfordring at begive sig ind i Melodi Grand Prix.

Claudia Campagnol har rødder i Ungarn, er vokset op i Sverige og har boet i Hvidovre de seneste syv år. Hun er en ivrig bruger af de lokale seværdigheder. Artiklen fortsætter under billedet

Sangerinden Claudia Campagnol elsker området ved Hvidovre Strandpark, hvor hun tit er forbi for at lade op og finde inspiration på sine løbeture.

Udover den nære natur og havet, som hun ser på sine løbeture gennem parkområderne i Hvidovre, er hun også vældig glad for at købe outfits til sine sceneoptrædener i Hvidovres dametøjsbutikker. ligesom hendes yndlingssted er en restaurant ved navn Il Capo Del Forno med ægte italienske pizzaer på førnævnte vej.

Hendes hjerte banker i det hele taget meget for Hvidovre.

- Hvidovre er en stille og rolig by, hvor man er tæt på København og samtidig tæt på vandet, siger hun, når hun skal beskrive hvorfor hun har slået sig ned netop her.

Men hun har også stor respekt for den Vestegnsånd, man finder på et sted som Brøndby Stadion.

Hun har nemlig ofte optrådt i Michael Laudrup Lounge.

- Jeg er blevet lidt af en Brøndby-fan. Jeg har oplevet så meget kærlighed, når jeg har optrådt i Michael Laudrup Lounge, og man føler sig hjemme der og på Brøndby Stadion generelt. Jeg kan godt lide de mange typer musik, jeg har hørt der, og den attitude, man ofte oplever, hvor folk siger deres mening og er sig selv, siger Claudia Campagnol.

Musik helt fra begyndelsen Lige siden hun blev undfanget til en George Benson-plade, har musikken været en afgørende del af Claudia Campagnols liv. I særlig grad jazzen.

Begge hendes forældre er musikere, og moren optrådte på pianobarer, mens Claudia endnu lå i hendes mave.

Som blot halvandenårig begyndte Claudia Campagnol at synge, som fireårig kunne hun spille klaver og gengive musik efter gehør - det var sangen »Margarita« fra en spansk film.

Hun lyttede intenst til fusionsjazz og instrumentalmusik som barn, og som 12-årig komponerede hun sit første jazznummer - som er »Rainbow Dreams», der er med på hendes debutplade »I'm Strong«. Artiklen fortsætter under billedet

Claudia Campagnol har en meget stor interesse i astronomi og universet, og hun bruger det tit i sine sange - mere eller mindre åbenlyst i tekst og med instrumenter. Der er også visse små referencer til universet i hendes sang til Melodi Grand Prix, Abracadabra. Lokalt er Claudia glad for området omkring Planetstien i Hvidovre, der snor sig gennem parker og langs havet med modeller af planeterne i solsystemet.

Hun har fået løn for at synge siden hun var 11 år, så hun føler sig i den grad hjemme på en scene.

Selvom Melodi Grand Prix lyder som noget, der er fjernt for mange jazzmusikere, er Claudia Campagnol altid åben for at udforske nye sider af musikken, og sangkonkurrencen er en kærkommen mulighed for netop det.

Tænker på sin bedstemor Sangen »Abracadabra«, som hun skal fremføre den 6. marts, er en smuk drømmende ballade, der handler om at miste. Den er skrevet af Melanie Wehbe, Emil Adler Lei og Louis Jarto.

Selvom sangen kan tolkes som en klassisk kærlighedssang, er det en ganske særlig person og tab, Claudia Campagnol selv tænker på, mens hun synger.

- Jeg tænker på min bedstemor, når jeg synger »Abracadabra«. Hun gav mig så meget kærlighed. Alt handlede om mig, når jeg besøgte hende. Vi hyggede og lavede en masse ting sammen. Men hun var også en utrolig stærk karakter. En typisk sigøjner-kvinde. Jeg savner hende stadigvæk meget, selvom hun døde, da jeg var seks år, siger Claudia Campagnol.

- »Abracadabra« er en smuk ballade, den er filmisk og dyb, den er dansant, fordi det er en vals, og så er det en sang med en masse kærlighed. Den har noget klassisk og noget mystisk over sig.

- Jeg takkede ja til Melodi Grand Prix på grund af sangen. Jeg blev forelsket i den. Den rørte mig. Jeg kunne sagtens høre, hvordan den ville lyde med min stemme. Det var klart og tydeligt for mig. Og så på grund af det faktum at jeg gerne ville prøve noget nyt i mit liv efter en periode, hvor jeg har følt mig holdt tilbage, forklarer hun. Artiklen fortsætter under billedet

Skal spille på eget klaver Claudia Campagnol spiller både bas, klaver, percussion og endda trommer. Til Dansk Melodi Grand Prix skal hun spille klaver til sin sang - og det er faktisk hendes eget personlige klaver af mærket Louis Zwicki.

- Jeg skal spille klaver den aften - og det er mit eget, som er blevet transporteret til DR-byen, fortæller hun.

Hun ser frem til at nå ud til tv-seerne med sit bidrag. Selvom der i år ikke er live-publikum, skal hun nok være klar til at give sit maksimale. Hun mærkede en tilsvarende energi, da hun optrådte med Det Brune Punktums nummer »Vent på mig« ved Fællessang på DR1 for et par uger siden.

- Jeg har det bedst med musikken, når jeg står foran et publikum og synger. Men til Melodi Grand Prix ved jeg, at det er on air og live med broadcast lige nu. Den særlige energi mærkede jeg helt klart til Fællessang - at folk kigger og ser med direkte hjemmefra, siger sangerinden.

Man kan høre Claudia Campagnol og de øvrige syv deltagere synge til Dansk Melodi Grand Prix lørdag den 6. marts klokken 20 på DR1.