Se billedserie Kulturbedsterne i Brøndby havde debut tidligere i september måned. Fremadrettet vil gruppen af bedste- og oldemødre med deres respektive små poder mødes den første torsdag i måneden til forskellige steder i Brøndby. Initiativtageren Lillian Christensen og hendes oldebarn 2-årige Elvira ses til højre i billedet. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Med bedste eller olde i skoven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Med bedste eller olde i skoven

Vestegnen - 19. september 2020 kl. 06:59 Af AF Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vinbjergsnegle, blade og skovbund blev undersøgt grundigt af de småbørn, der var med deres respektive bedste- eller oldemor til den første aktivitetsdag i netværket Kulturbedsterne i Brøndby. Netværket mødes fremadrettet en gang om måneden.

Med en umiddelbarhed, der glæder deres bedste- og oldemødre, tumler en håndfuld småbørn på mellem to og fire år rundt med forstørrerelsesglas, så de bedre kan få øje på dyr og detaljer i den gryende efterårsskovbund tæt på Brøndby Naturskole ved udkanten af Brøndbyskoven. Det er den første torsdag i september, og også den første gang, at Kulturbedsterne i Brøndby mødes.

Konceptet er et netværk for bedste- og oldemødre, der gerne vil mødes en gang om måneden om en skiftende kulturoplevelse med hinanden og deres respektive børnebørn og oldebørn.

En af de bedstemødre, der deltager denne septemberdag sammen med sit barnebarn den treårige Dicte, er Karna Kongslev, der bor i Brøndbyvester.

- Det er alletiders og spændende at komme i skoven på denne her måde, hvor vi møder andre småbørn og kan gøre brug af nogle aktiviteteskasser og lup, og det er i det hele taget en fantastisk idé med et netværk, hvor vi kan være sammen med vores barnebørn og andre på en hyggelig og utvungen måde, siger Karna Kongslev, der slev har læst om tiltaget på facebook, før hun dukker op.

Hendes eget barnebarn er måske lidt betuttet indledningsvist, fordi hun som de andre børn lige skal se det hele an, men så går der heller ikke længe, før de med nysgerrighed og ligefrem attitude tager fat om vinbjergsnegle, kravler løs på en træstub, vender blade eller leger med sæbebobler.

- Det er sjovt at se, hvordan de bare kaster sig ud i det med åbenhed, kravler ind i de hule træer, går rundt med blade eller sten, siger Karna Kongslev.

Bruger meget tid med Elvira Det er Brøndby-borgeren Lillian Christensen, der er idékvinden bag Kulturbedsterne.

Som oldemor til toårige Elvira og en fortid indenfor det pædagogiske felt, lå det lige til højrebenet for Lillian Christensen at folde et ønske ud i større skala om at opleve den lokale kultur og natur med oldebarnet og få oplevelser sammen.

- Min tanke er, at måske er der andre olde- eler bedsteforældre, der har mulighed for at bruge tid med de små og få varme og oplevelser ud af det. I dag bliver man sent "gammel" og mange kan meget, selvom de er gået på pension, forklarer Lillian Christensen og peger på, at sådan et lille oldebarn eller barnebarn er med til at forsøde ens dagligdag som bedste- eller oldeforælder.

Hun er i forvejen ofte sammen med Elvira og har et nært forhold til den lille pige, idet oldebarnets mor møder på arbejde klokken 6 om morgenen, og det derfor tilfalder oldemor at se efter Elvira i timerne indtil hun skal i vuggestue.

- Mit barnebarn sagde til mig: Farmor, du er den eneste jeg kender, der står tidligt op om morgenen, og jeg vil også gerne have at min datter får et ligeså tæt forhold til dig, som jeg selv har. Den tillid til at jeg kan klare det, er jeg rigtig glad for, at mit barnebarn har til mig, fortæller Lillian Christensen.

Udover tiden om morgenen, tager hun og Elvira på udflugter og kortere ture sammen i klapvogn sammen, eller oldebarnet overnatter hos hende. Lillian Christensen er et aktivt menneske, der holder sig i gang med gåhold og at være ude i naturen, så hun bliver ikke fysisk træt eller udmattet af at passe sit oldebarn.

Alt i barnets tempo Nøglen til samværet med oldebarnet ligger ifølge Lillian i at tage sig tid.

- Vi gør alt i Elviras tempo. Sammen med hende er det i orden at sætte tempoet ned og slappe af. Hvis vi skynder os, så bliver det en dårlig dag. Kommer vi afsted fem minutter for sent, så går det nok. Hun minder mig også om den overbærenhed, man skal have overfor børn, og så lærer hun mig at have kvalitet i samværet. Omvendt er det også det, hun lærer af mig; at det er dejligt at have god tid til tingene. Men jeg lærer hende også om glæden ved naturen, lyder det fra Lillian Christensen.

Og netop det med at have kvalitetstid med hinanden og opleve noget sammen med de små - enten i naturen eller kulturelt - er det, der fokuseres på i det nye netværk.

Lillian sammenligner det lidt med at have en mødregruppe, og at det på sigt også er meningen, at man som bedste- eller oldemor kan sparre med hinanden. Hun synes, at netværket er kommet godt fra start.

- Det er en rigtig hyggelig dag, vi har. Det varmer mit hjerte at se, når børn løber rundt og leger. Alle os bedste- og oldemødre får os også en fin snak om det, der foregår, og jeg håber, at alle har nogle gode timer, siger hun.

Kulturbedsterne som tilbud sker i samarbejde med Brøndby Kommune, og derfor vil flere af arrangementerne foregå ved et af kommunens kulturhuse. Torsdag den 1. oktober mødes netværket ved Højkær Byggelegeplads kl. 10. Her skal man selv have snobrødsdej med til eget forbrug. I november er der planlagt filmfremvisning i kulturhuset Brønden og i december samles børnene og de voksne i netværket og laver juleklip og synger juledsange sammen. Vil man vide mere, har Kulturbedsterne i Brøndby også en facebook-gruppe, hvor kontaktinformationer fremgår.