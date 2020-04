Massivt til stede: Politikontrol i visitationszone

Politiet fandt ingen våben, men en enkelt person blev anholdt og sigtet for at have narko på sig. Flere personer blev visiteret, og køretøjer blev ransaget.

Vestegnens Politi oprettede visitationszonen den 8. april. Det var et skuddrab i Brønshøj, der fik Vestegnens Politi til at oprette visitationszonen. Visitationszonen blev indført, fordi politiet vurderede, at der er en igangværende konflikt mellem to kriminelle grupperinger, som holder til henholdsvis i Husum og i en del af Rødovre.

- Visitationszonen skal skabe tryghed for borgerne i området, gøre det let for vores betjente at undersøge personer og biler for våben og dermed gøre det svært for kriminelle at skabe utryghed for beboerne, sagde politiinspektør Mogens Lauridsen, Vestegnens Politi.