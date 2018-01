Massiv indsats: Storbrand i spånsilo

Branden brød ud kort efter klokken 15 i spånsiloen på Islevdalsvej 190. Branden er begrænset til selve murstenssiloen, og der har ikke været fare for, at branden spredte sig til andre bygninger, ligesom der ikke er personer, som er kommet til skade.

Hovedstadens Beredskab har indsat cirka 24 brandfolk og et større antal køretøjer fra tre brandstationer for at bekæmpe branden. Det er blandt andet en udfordring, at selve branden er svær at komme til inde i siloen.