Masser af nye jobs på Vestegnen

- Vi oplever en kæmpe efterspørgsel for at købe sine dagligvarer på Nemlig.com, da vores kunder kan sidde hjemme og handle alt det de har behov for, hvilket skaber stor tryghed for mange mennesker. For at imødekomme denne store efterspørgsel, går vi nu efter at ansætte yderligere 200 medarbejdere i november. Alt tyder lige nu på, at den store efterspørgsel kommer til at fortsætte i flere måneder frem, og derfor vil vi med stor sandsynlighed også ansætte mange nye medarbejdere i december, hvilket kommer til at bringe os meget tæt på 1.000 nye medarbejdere her i 2020, siger Stefan Plenge, administrerende direktør i Nemlig.com, der ligger i Brøndby.