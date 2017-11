Markant stigning: Hver tredje nye byrådsmedlem på Vestegnen er kvinde

Det er første gang, at Hediye Temiz har været opstillet til et kommunalvalg, og hun er den nye kommunalbestyrelses yngste medlem. »En af grundene til, at jeg i det hele taget valgte at stille op, er, at jeg synes, der er for få kvinder generelt i politik og i kommunalbestyrelserne. Det giver ikke mening, hvis vi skal være repræsentative for befolkningen,« siger Hediye Temiz. »Jeg har dog ikke tænkt mig at være kvindefortaler i kommunalbestyrelsen, men mere fokusere på at udvikle byen og dens politik som sådan,« tilføjer hun. Dog mener Hediye Temiz alligevel, at kvindelige politikere kan bidrage med noget lidt andet, end nogle af deres mandlige kolleger kan.