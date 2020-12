Prognosen for at overleve en svær Covid-19-infektion er i dag langt bedre end i foråret, fortæller professor Thomas Benfield fra Hvidovre Hospital.

Markant fald i dødelighed med Covid-19

Vestegnen - 04. december 2020

Dødeligheden blandt Covid-19-patienter er faldet med op mod 70 procent. Det skyldes bedre behandlingsmuligheder og større erfaring, fortæller professor Thomas Benfield og overlæge Klaus Nielsen Jeschke fra Hvidovre Hospital.

- Prognosen for at overleve en svær Covid-19-infektion er i dag langt bedre end i foråret. Det er enormt glædeligt, siger professor og overlæge på den infektionsmedicinske afdeling på Hvidovre Hospital, Thomas Benfield. Tal fra blandt andet Hvidovre Hospital viser, at dødeligheden blandt patienter med Covid-19 er faldet med 70 procent siden foråret.

- Det, vi er blevet bedre til, er at behandle med ilt og blodfortyndende medicin, og så har vi jo fået mulighed for at give Remdesivir og Dexamethason, fortæller Thomas Benfield.

Flere muligheder for iltbehandling

For lungemedicinerne har fokus siden foråret været på at blive bedre til at vælge en behandling, der støtter patienternes vejrtrækning bedre, fortæller overlæge Klaus Nielsen Jeschke.

- Dels kan vi give en helt almindelig iltbehandling. Men vi kan også give mere avanceret behandling i form af C-PAP, som er en maskebehandling, som støtter deres vejrtækning og forhåbentlig forhindrer, at de skal i respirator. Det samme gælder den sidste behandling, vi har, som er en High Flow-behandling, som er en blanding af ilt og almindelig luft, fortæller Klaus Nielsen Jeschke.